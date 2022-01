Alberto Fernández recibió a Pablo Moyano y definieron medidas por el coronavirus

Apenas después de confirmarse que la inflación de 2021 superó el 50 por ciento, Alberto Fernández recibió ayer en Olivos a una tropa de sindicalistas encabezada por Pablo Moyano, uno de los tres jefes que tiene la CGT. Durante los 90 minutos que duró la charla, hubo varios temas abordados, sobre todo vinculado al sector del transporte, pero hubo uno que podría tener una resolución en el corto plazo. Los gremios reclamaron la prórroga del decreto que incluía el coronavirus como una enfermedad de carácter profesional -no listada- para la totalidad de los trabajadores dependientes y pidieron que las aseguradoras de riesgos del trabajo (ART) den cobertura. Finalmente, la medida se prorrogó hoy y hasta el 31 de diciembre de 2022.

El pedido del dirigente camionero fue específicamente para los trabajadores esenciales del transporte, según confirmaron a LA NACION fuentes sindicales que participaron del encuentro con el Presidente en Olivos. La normativa por el Covid venció el 31 de diciembre último. El decreto (413/21) incluía el coronavirus como una enfermedad de carácter profesional -no listada- para la totalidad de los trabajadores dependientes. La presunción indicaba que los contagios tenían, sin necesidad de probarlo, carácter laboral. En consecuencia, las ART debían dar cobertura a las empresas frente al contagio del personal de todos los ámbitos y rubros.

Los sindicalistas evaluaron con preocupación los coletazos de la pandemia producto de la variante Ómicron, que provocó altos índices de ausentismo y tensiones en algunas obras sociales por los alcances de la cobertura en cuanto a la enfermedad y los hisopados.

De la reunión con Fernández participaron además de Moyano los dirigentes Sergio Sasia (Unión Ferroviaria), Mario Manrique (Smata) y Cristian Jerónimo (Vidrio). Según señalaron los sindicalistas, el Presidente expresó la “importancia de recuperar la línea de bandera y a la flota argentina” y de concretar un proyecto para la Ley Federal de Transporte. En esa iniciativa trabaja Sasia desde hace años y busca ahora darle mayor impulsa desde que asumió como jefe de la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT).

Agenda propia

Pablo Moyano se mueve casi con agenda propia en la CGT. Se desmarcó esta semana de sus compañeros del triunvirato de mando, Héctor Daer y Carlos Acuña, en más de una oportunidad. La más trascendente fue la reunión con el Presidente en Olivos. Moyano priorizó llevar al encuentro a sus aliados dentro de la central obrera: Sasia, en representación de los gremios del transporte; Manrique, como parte del frente sindical que construye como contrapeso de “los Gordos”, y Jerónimo, representante de la Juventud Sindical.

Daer, por su parte, tiene una actividad mucho más corporativa y fue la semana el representante de la CGT junto con Antonio Caló de la reunión entre el ministro de Economía, Martín Guzmán, y empresarios. En ese encuentro los titulares de las compañías expresaron su preocupación por el ausentismo laboral producto de la pandemia.

Acuña, en tanto, reapareció ayer en una entrevista radial en la que no garantizó la presencia de la CGT en la marcha que prepara un sector del kirchnerismo en contra de la Corte Suprema para el 1° de febrero. “Hasta el día de hoy no se va a marchar porque no sabemos el objetivo de la marcha”, dijo Acuña en El Destape. Se diferenció así del ceteísta Hugo Yasky, que aseguró que su central sí se movilizará contra los jueces del máximo tribunal.