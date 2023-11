escuchar

El presidente Alberto Fernández dialogó en la tarde de este martes con el canal de televisión colombiano NTN24: dijo no querer ser percibido como un “obstáculo” durante para la transición de su sucesor, Javier Milei, y admitió no sentirse “responsable” por la derrota de Sergio Massa en la segunda vuelta electoral.

Sobre la reunión que mantuvo a horas de la mañana con el líder de La Libertad Avanza (LLA) añadió: “Era una reunión institucional, que reclamaba seriedad. Fue una reunión cordial, amable, que se prolongó por más de dos horas donde tocamos temas nacionales e internacionales”.

“Le transmití algunas de mis experiencias, escuché algunos de sus pareceres. Nos dimos opiniones mutuamente, en tiempos que la democracia más lo exige para no hacer traumáticos los cambios”, develó a continuación. Y sentenció: “Lo que hablamos entre él y yo queda entre nosotros”.

Alberto Fernández y la derrota del oficialismo: “No hemos podido sintonizar con mucha gente”

Consultado luego sobre su responsabilidad en la derrota que sufrió el excandidato y ministro de Economía, Sergio Massa, en la segunda vuelta electoral del domingo, alegó: “Yo no me siento responsable. Lo que creo es que todo el espacio nuestro debe replantearse cosas que no han ocurrido en estos cuatros años”. “Cada uno debe agarrar la cuota de responsabilidad que le cabe”, opinó. Y sumó: “Lo que si es evidente es que no hemos podido sintonizar con mucha gente”.

“Este es un gobierno que ha atravesado cuatro años de muchos problemas. Una enorme deuda y una económica desquiciada que nos dejó [Mauricio] Macri, una pandemia que asoló al mundo, una guerra [en Ucrania] que nos afectó mucho porque nosotros importadores de energía, y la mayor sequía en los últimos 100 años que nos privó de alrededor de 25 mil millones de dólares”, sostuvo Fernández en relación a los problemas que heredó y tuvo que afrontar su administración.

“Todo esto se puede confrontar con que somos el gobierno que más obras pública ha hecho en democracia, que además nos favoreció en la soberanía energética, que es el Gasoducto Néstor Kirchner y nos permite ahorrarnos 5000 millones de dólares. Somos un gobierno que tiene una desocupación del orden del 5%, que ha generado durante 37 meses consecutivos empleo registrado, que ha creado más de un millón y medio de puestos de trabajo. Somos el gobierno con el índice más bajo de conflictividad social”, destacó. Y lamentó: “Cuando uno pone eso, ante la adversidad que vivimos, los resultados deberían ser más ponderables”.

Dudas sobre su relación con Cristina Kirchner y que hará tras la asunción de Javier Milei

A la pregunta de cómo se mantiene su vínculo con la vicepresidenta, el actual jefe de Estado evitó aseguró que prefiere no hablar del tema: “No tiene mucho sentido hablar de eso en este momento donde estoy llamando a una reflexión colectiva. Yo estoy llamando a la reflexión, no estoy buscando culpables”.

Y, por último, anticipó cuáles serán sus planes luego de entregarle la banda presidencial al líder de LLA. “Seguramente viaje a España porque tengo algunas ofertas de universidades allá. Probablemente aproveche esas ofertas para tomar distancia y dejar que el nuevo presidente trabaje”. “Ojalá que el nuevo presidente haga las cosas bien. No comparto muchas de sus miradas, pero si le va bien, le va bien a la Argentina. No quiero ser un obstáculo” , concluyó.

Los entretelones del encuentro entre Fernández y Milei

Dos días después del balotaje, el jefe de Estado saliente se reunió con el referente libertario en la Quinta de Olivos. El encuentro, que sirvió de puntapié de la transición, se dio antes de la apertura de los mercados y según fuentes de ambos sectores dejó satisfecho a ambos.

Se acordó allí avanzar con el traspaso de mando área por área, según informaron fuentes oficiales a LA NACION.

La esperada reunión entre Milei y Fernández arrancó a las 8.30 (Milei había llegado unos minutos antes) y terminó minutos antes de las 11. El economista y diputado nacional llegó luego de pasar a buscar por su casa a Nicolás Posse, mano derecha y quien sería el jefe de Gabinete del próximo gobierno. En el camino, el mandatario electo también salió del auto en un semáforo para saludar a un grupo de niños que lo saludaban desde un micro escolar.

Junto con Fernández estuvieron sus incondicionales: el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello; la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, y el vicefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos. Menos de una hora después del apretón de manos se divulgó oficialmente la foto del cónclave, con ambos protagonistas con rostros serios y solo un vaso de agua en la mesa ratona que los separaba. De todos modos, la reunión continuó un largo rato, y en buenos términos.

En esta fotografía publicada por la Presidencia de Argentina, el presidente electo Javier Milei, a la derecha, y el presidente de Argentina, Alberto Fernández, posan durante una reunión en la residencia de gobierno, en Buenos Aires, Argentina, el martes 21 de noviembre de 2023. (María Eugenia Cerutti/Presidencia Argentina vía AP) Maria Eugenia Cerutti - Presidencia Argentina

¿De qué se habló en esas horas? “El encuentro se llevó adelante en la residencia presidencial de Olivos, con el objeto de dar inicio al proceso de transición institucional entre los equipos designados por ambos en las distintas áreas de gobierno”, comunicó el Gobierno, en un escueto comunicado.

Fuentes oficiales al tanto del encuentro agregaron a LA NACION que no hubo pedidos especiales de Milei a Fernández. “Se repasaron los temas de Estado, la agenda internacional y dar inicio a los equipos de transición con enlaces en todas las áreas”, informaron.

Cerca del Presidente, aclararon: “Fue [un encuentro] amable, respetuoso e institucional”. Según explicaron desde el campamento libertario, Milei no hizo ningún planteo de medidas a tomar en estos días. “Hablaron de la visión del Estado, de la economía en general y del panorama internacional”, coincidieron cerca de Milei.

“Se cumplió con lo institucional. Javier siempre dijo que no tiene ninguna intención de empiojar la situación. En esa línea es también que no anticipa los nombramientos en el área económica”, señalaron fuentes de La Libertad Avanza.

LA NACION