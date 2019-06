Alberto Fernández: "Si la Justicia existe, a Cristina nadie la va a condenar"

El precandidato presidencial de Frente de Todos junto a la expresidenta Crédito: Unidad Ciudadana

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de junio de 2019 • 10:40

El precandidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, dijo hoy que "si la Justicia existe, a Cristina [Kirchner] nadie la va a condenar", y aclaró que no tiene "vocación de venganza contra los jueces", durante una conferencia de prensa en San Juan.

En el marco de una visita proselitista a la provincia cuyana para participar del acto por el Día de la Bandera, Fernández brindó una conferencia de prensa junto al gobernador sanjuanino, Sergio Uñac, y el titular del Partido Justicialista, José Luis Gioja.

"Si la Justicia existe, a Cristina nadie la va a condenar. He estudiado todas las causas y sé de lo que estoy hablando. He escrito libros y hace 25 años que enseño Derecho", dijo el precandidato presidencial sobre las múltiples causas judiciales que enfrenta la expresidenta.

Sobre su relación con el Poder Judicial, dijo: "No tengo vocación de venganza contra los jueces. Yo lo que quiero es una justicia que sea propia de un Estado de derecho, con total independencia, con jueces honestos y que no dependan del poder político de turno".

Alberto Fernández al salir del Instituto Patria, el martes 28 de mayo de 2019 Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

"No tengo ningún interés de cambiar la Constitución porque para mí no es un problema", dijo Fernández.

Sobre la presentación de boleta de legisladores nacionales -boleta corta- en algunas provincias, opinó: "Son decisiones de los gobernadores de esas provincias y soy respetuoso de esa autonomía política, pero nosotros, en el Frente de Todos, vamos a presentar listas en todas las provincias".

Al respecto, agregó: "Soy porteño, pero reniego del centralismo. Por eso estoy empeñado en trabajar codo a codo con los gobernadores porque son actores centrales y no secundarios".

A la hora de hablar sobre la decisión del senador peronista Miguel Pichetto de sumarse al Gobierno y ser el compañero de fórmula de Mauricio Macri, consideró: "Es una decisión de Miguel y correrá su suerte. No lo voy a juzgar. Lo que perdimos fue un senador".

Fernández también se refirió a la polémica por la legalización del aborto: "Hay que respetar todas las posiciones y no me gusta que el país se divida. Pero el aborto no es un problema religioso ni moral sino que es un problema de salud pública".

Agencia Télam