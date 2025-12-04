Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

LA PLATA.- El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, consiguió aprobar este jueves a la madrugada la autorización para tomar nueva deuda en una sesión extraordinaria de la Legislatura, que comenzó tras un cuarto intermedio a la 1.30. De esta forma, la Provincia se garantizaría los fondos para el pago de los aguinaldos de unos 550.000 empleados públicos en diciembre.

Tras una una jornada de negociación en la que se había llegado a un principio de acuerdo en la noche del miércoles en el interior del peronismo para sancionar la ley de financiamiento -que incluye la creación de un Fondo de Fortalecimiento de Inversión Municipal, condición fijada por los intendentes para dar su consentimiento a los legisladores que les responden en la Legislatura- el Poder Legislativo bonaerense dio un paso más y la aprobó.