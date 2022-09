Alberto Fernández, sobre el atentado contra Cristina Kirchner: “Se conocieron las conversaciones de los implicados y hablaban de que el próximo era yo”

El presidente Alberto Fernández habló con un medio español sobre el atentado contra Cristina Kirchner y dijo que los detenidos por el ataque, Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, lo habían señalado como la siguiente víctima en los intercambios por chat encontradas en sus teléfonos celulares. “Se conocieron las conversaciones de los implicados y hablaban de que el próximo era yo”, afirmó el jefe de Estado. Además, sugirió que Sabag no “es un loco” y que “no es inimputable”

Durante una entrevista con TeleCinco, Fernández explicó que, si bien no teme por su vida, debe estar preparado para una situación similar: “Tengo que estar atento por si me pasa a mi, pero no puedo separarme de la gente”. A su vez, señaló que una vez que se analizaron los teléfonos de Sabag y Uliarte se supo que planeaban atentar contra él: “Se conocieron las conversaciones de los implicados y hablaban del fallido atentado contra Cristina y hablaban de que el próximo era yo”.

La entrevista de Alberto Fernández para TeleCinco

Por otro lado, Fernández fue consultado sobre la integridad y cómo se encuentra la expresidenta y respondió que: “Está bien, entera. Para todos fue un momento de conmoción”.

A continuación reflexionó: “En la Argentina después de la dictadura no hubo crímenes de naturaleza política. La imagen es muy dura, porque es un tipo que le gatilló dos veces en la cabeza a Cristina (...) todos los sistemas de seguridad fallan, esa persona sabía que con cualquier resultado iba a ser apresado por la gente que lo rodeaba”.

Asimismo, el Presidente se mostró convencido de que Fernando Sabag Montiel no es una persona loca: “No es un marciano ni una persona fuera de nuestra sociedad, vive entre nosotros. No es un loco. No es inimputable, es una persona en sus plenas facultades. Y eso no es la Argentina, es una banda de sin verguenzas que son capaces de hacer semejante atrocidad”. Y agregó que “quizás es una persona enojada con la democracia”, pero que “no puede actuar de esta forma”.

Al cabo del fragamento que trascendió de la entrevista de poco más de dos minutos y medio, Fernández concluyó: “Algo no estamos haciendo bien para que en la cabeza de una persona penetre una idea tan horrible”.