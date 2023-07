Alberto Fernández: “Yo duermo en paz porque hice todo lo que estuvo a mi alcance”

escuchar

El presidente Alberto Fernández participó este viernes del acto de inauguración de 100 obras públicas del plan Argentina Hace en 100 municipios de las 23 provincias del país. En ese marco, hizo un breve balance de su gestión y aseguró: “Yo duermo en paz porque hice todo lo que estuvo a mi alcance”. También se jactó de haber hecho una “Argentina más federal”, aunque reconoció: “Falta mucho más”.

Desde el Centro Cultural Kirchner (CCK) y acompañado por el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y funcionarios jurisdiccionales, el jefe de Estado volvió a plantear su interés por transformar un país en donde “toda la riqueza se concentraba en el centro”. “Era un llamado a la atención a toda la Argentina para poner atención en el norte y sur, donde hay argentinos que necesitan vivir mejor y dignamente”, afirmó.

Ante el escenario descrito, sostuvo que como presidente se propuso “hacer una Argentina más federal” y en ese sentido analizó: “Tengo la tranquilidad de que sé que he cumplido”. “Si una alegría me queda, es que durante nuestro gobierno no hubo un municipio en la Argentina que no haya recibido obra pública del Gobierno. Y nunca les preguntamos cómo pensaban o qué ideología tenían. En lo que pensábamos era en la gente”, continuó.

Más tarde, Fernández evaluó que la inversión realizada por el Gobierno en materia de infraestructura a nivel nacional “tiene que ver con una forma de ver el país y de cómo creemos que nuestra comunidad debe desarrollarse”. “Si algunos creen que vivimos en una sociedad justa, siento que están muy equivocados. La sociedad es injusta porque geográficamente algunos tienen más fuerzas que otros, pero es intrínsecamente injusta porque hay algunos que acumulan y algunos a los que les falta, que son mucho más”, planteó.

Luego, remarcó el importante rol que juega la política frente a dicha realidad e insistió: “¿Quién puede vivir en paz sabiendo que vivimos en una sociedad donde algunos pocos ganan y millones pierden?”. Más tarde, comentó: “Tenemos que poder descansar en paz antes de morir sabiendo que vivimos en una sociedad justa. Si no, no dormimos en paz. Yo duermo en paz porque sé que en estos cuatro años hice todo lo que estuvo a mi alcance por lograr ese objetivo, y algunos datos me dicen: ‘Che, estuviste cerca de conseguirlo’ (...) ¿Alcanza? No, hace falta mucho más”.

🎙️ "Me propuse hacer una Argentina más federal y tengo la tranquilidad de que he cumplido. ¿Alcanza con lo que he hecho? No, hace falta mucho más, pero no hay que bajar los brazos". El presidente @alferdez en el acto de inauguración de 100 obras públicas del Plan #ArgentinaHace. pic.twitter.com/eG5TmbXpZH — Alberto Fernández Prensa (@alferdezprensa) July 14, 2023

En el tramo final de su discurso, Fernández hizo un llamado a la unidad y cuestionó la existencia de “algunos sectores de la política que quieren profundizar las diferencias y lo hacen con el interés mezquino de querer ganar una elección”. “No se trata de estar juntos, se trata de estar unidos en busca de un objetivo”, aseguró y concluyó con el recuerdo de una frase del exfuncionario Antonio Cafiero: “Quien solo sueña, sueña solo, pero el que sueña con otros, cambia la historia. Y yo creo que si trabajamos unidos, nos ponemos a pensar en nuestros pueblos, no discriminamos a nadie, a todos los integramos a ser parte de una sociedad que progrese, es posible hacerlo (...) Si soñamos entre todos, vamos a cambiar la realidad”.

