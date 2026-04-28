Petro se metió en la polémica por el consumo de carne de burro en la Argentina: “Esto no puede pasar en Colombia”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se metió en las últimas horas en la polémica por el consumo de carne de burro en Argentina y advirtió que eso “no puede pasar” en su país.

“Si Argentina es exportadora de carne de calidad, ¿por qué los argentinos no pueden comer carne de calidad y les toca comer carne de burro?”, se preguntó Petro desde sus redes sociales.

El tuit de Petro

Y afirmó que “esto no puede pasar en Colombia”.

Nuevo consumo

Ante la crisis de ganadería ovina y la persistente escalada de precios, que en marzo alcanzó un 3,4% –la suba más alta de 2026—, en la Patagonia comenzó a consumirse carne de burro como alternativa.

El precio varía considerablemente: está $7500 el kilo, lo que representa apenas la mitad del valor de la carne vacuna.

De todas formas, la comercialización de la carne de burro requiere permisos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y del Registro Único de la Cadena Agroindustrial (RUCA) específico para la especie en los mataderos.

Una discusión entre Milei y Alberto Fernández

El presidente Javier Milei y su antecesor Alberto Fernández mantuvieron en los últimos días una discusión en redes sociales por la variación de precios de la carne y de la inflación, y de la que tampoco faltó el nuevo consumo de carne de burro.

“Con el verso de la libertad, ahora comprás mucho menos carne que antes. Te dejan sin carne y mandan al burro a la parrilla… y a vos también”, escribió Fernández en su cuenta de X, en alusión a reportes periodísticos sobre la venta de carne de burro en algunas zonas del país.

El tuit de Alberto Fernández contra Milei por los precios de la carne

Minutos después, Milei replicó: “No había visto lo que había publicado el incompetente que me precedió, lo cual demuestra que es un analfabeto que padece de ilusión nominal.