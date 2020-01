El presidente y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu ofrecieron una declaración conjunta Fuente: AP

El primer viaje internacional del presidente de la Nación, Alberto Fernández, a Israel se configuró como un gesto político fuerte hacia la comunidad internacional y propició definiciones sobre temas aún no resueltos que se incluyen dentro de la relación bilateral. En distintos encuentros que Fernández mantuvo, aprovechó para referirse a la necesidad de esclarecer el atentado a la AMIA. Fue felicitado por su compromiso en relación con eso y por mantener a Hezbollah dentro del listado de organizaciones terroristas. Al dejar el país, Fernández escribió mensajes en Twitter sobre el conflicto entre Israel y Palestina, pero hubo un solo tema que no formó parte de la agenda oficial: la muerte del fiscal Alberto Nisman.

AMIA

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, se reunió hoy con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu y en ese encuentro reforzaron el compromiso de que se esclarezca el atentado a la sede de la AMIA, en 1994.

El líder israelí felicitó a Fernández por su "lucha en pos de la verdad" y el presidente argentino dijo: "Nuestro compromiso por saber la verdad sobre lo que pasó en la AMIA es absoluto. Fue nuestro compromiso y es nuestro compromiso". Fernández sostuvo que es necesario conocer qué ocurrió "por la memoria de todos los que murieron ahí y en la Embajada de Israel", para luego ser tajante y agregar: "Ese compromiso es inalterable".

Ayer, el presidente participó de un homenaje a los seis millones de judíos asesinados durante la Shoá por el nazismo, a 75 años de la liberación del campo de concentración de Auschwitz. En esa ceremonia, las críticas de los representantes de Israel y Estados Unidos se centraron en Irán, país sobre el que Fernández no opinó.

ALBERTO NISMAN

El presidente eligió a Israel como primer destino internacional a menos de una semana del quinto aniversario de la muerte del fiscal Alberto Nisman, en 2015, cuando iba a denunciar a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, por el acuerdo con Irán. El fiscal estaba al mando de la Unidad Fiscal encargada de investigar el atentado contra la AMIA. De todas maneras y según informaron fuentes cercanas a la Presidencia, no se mencionó el caso del fiscal Nisman en el encuentro de la comitiva argentina con el presidente israelí, Reuven Rivlin. Oficialmente Israel considera el esclarecimiento de la muerte de Nisman como un tema que le corresponde a la Justicia argentina resolver.

Fernández venía de un cambio de posicionamiento en relación con el fallecimiento de Nisman. "Hasta el día de hoy dudo que se haya suicidado", dijo en una entrevista filmada en 2017 para el documental Nisman: el fiscal, la presidenta y el espía emitido por Netflix.

Sin embargo, el primer día de este año, ya como presidente de la Nación, manifestó: "Hoy las pruebas acumuladas no dan lugar a pensar que fue un asesinato". En esa entrevista realizada por el diario Clarín, agregó que los peritajes de Gendarmería avalados por la Justicia, que especifican que a Nisman lo mataron "carecen de todo rigor científico".

Sobre su posicionamiento, indicó posteriormente a LA NACION: "En verdad, no dije nada novedoso en el documental ni digo nada novedoso ahora. Cuando me entrevistaron en el documental yo dije lo que siempre dije. No sé si lo mataron a Nisman. Pero si así fuera, la única perjudicada con esa muerte era Cristina. Siendo así, hay que descartar que ella pudo haber tenido que ver con eso".

CONFLICTO ENTRE ISRAEL Y PALESTINA

El presidente Alberto Fernández utilizó su cuenta de Twitter ayer para referirse por primera vez al conflicto entre Israel y Palestina. "Dejo esta hermosa tierra con un sueño: verla en paz con el pueblo palestino", escribió Fernández y continuó: "Nuestro país reconoce, por convicción y respeto a las decisiones de la ONU, la existencia de los dos Estados y propicia la convivencia pacífica". Lo hizo horas antes de reunirse con el primer ministro Benjamin Netanyahu, quien mantiene un posición muy dura respecto de la resolución del conflicto.

En otro tuit, el primer mandatario argentino sostuvo: "Sé de lo complejo del tema, que lleva años sin solución. Pero nunca vamos a renunciar a soñar con la paz".

Por último, se preguntó: "Si aquellos sobrevivientes del Holocausto pudieron construir este país, ¿por qué no podrían encontrar sus sucesores soluciones a problemas claramente menos complicados? La necesidad de vivir en paz debe impulsarlos".

HEZBOLLAH

Durante el encuentro que compartieron el presidente argentino y el primer ministro israelí, lo primero que hizo Netanyahu en su declaración a la prensa fue felicitar a Fernández por haber mantenido a Hezbollah en la lista de organizaciones terroristas.

Antes de la asunción de Fernández como presidente hubo tensión debido a los dichos sobre Hezbollah de quien es ahora la ministra de Seguridad, Sabina Frederic . Previo a ingresar en la cartera, Frederic había manifestado que calificar a Hezbollah como una organización terrorista "es comprarnos un problema que no tenemos". Después, sostuvo que la sacaron de contexto. Ya como ministra, dijo: "Si la orientación política es mantener a Hezbollah como organización terrorista y eso nos protege más a nosotros, estoy de acuerdo".

Vale recordar que el año pasado, fue el expresidente Mauricio Macri quien incluyó a esta organización como terrorista. Ayer, Fernández se reunió con Benny Gantz, el jefe de la oposición que podría correr del poder a Netanyahu en marzo. Gantz celebró "el compromiso del gobierno argentino cuando se convirtió en el primer país latinoamericano en declarar a Hezbollah como organización terrorista".