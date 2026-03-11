Los tuits de Adorni en los que se indignaba por las comitivas presidenciales y los políticos que usaban aviones privados

Antes de que su función estatal lo obligara a “deslomarse” en un viaje oficial, Manuel Adorni era un filoso crítico de los políticos que incurrían en gastos a su juicio desmedidos en viajes al exterior y consideraba una “desconexión con la realidad” el uso de aviones privados por parte de dirigentes.

En un mensaje publicado en Twitter el 19 de septiembre de 2022, Adorni -por entonces comunicador social sin trayectoria política- cuestionó en duros términos al presidente Alberto Fernández por la composición de la comitiva que lo acompañó a la cumbre de las Naciones Unidas.

“Mientras la mitad del país es pobre, la inflación está descontrolada y hay 4M de indigentes, el Presidente viajó a los EEUU con una comitiva de 48 personas que incluye hasta un asesor para Fabiola Yáñez. Se alojarán en el Park Hyatt NY (900 USD x noche). Todo tercermundista. Fin”, escribió el ahora jefe de Gabinete. Adjuntó fotos oficiales y el comunicado en el que se detallaba la lista de viajeros en el avión presidencial.

Mientras la mitad del país es pobre, la inflación está descontrolada y hay 4M de indigentes, el Presidente viajó a los EEUU con una comitiva de 48 personas que incluye hasta un asesor para Fabiola Yáñez. Se alojarán en el Park Hyatt NY (900 USD x noche). Todo tercermundista. Fin. pic.twitter.com/jyTL8IJdyG — Manuel Adorni (@madorni) September 19, 2022

Una vez iniciada la actividad de Fernández, dos días después, Adorni insistió con las críticas a Fabiola Yañez, entonces primera dama: “La ineficiencia en el gasto público: como parte integrante de la comitiva argentina que viajó a EEUU había una ‘asesora de vestuario’. Fin”. Añadió una foto de Fernández, su mujer y otros funcionarios.

El viaje de esta semana de Javier Milei y su gobierno para asistir a la Argentina Week, un evento de promoción de inversiones para el país, acumula más de 20 funcionarios, además de 11 gobernadores. En el avión presidencial viajó la esposa de Adorni, Bettina Angeletti, un dato que -a diferencia de aquel episodio de 2022- no fue informado por el Gobierno, sino que lo descubrió la prensa.

Consultado por el periodista Eduardo Feinmann, Adorni se justificó el martes: "Son trabajos muy sacrificados y era mi deseo que mi mujer me acompañe. Vengo una semana a deslomarme a Nueva York; quería que me acompañe".

Adorni, el Presidente y su círculo íntimo pararon en The Langhman, un hotel de máximo lujo ubicado en la Quinta Avenida, con vistas al Empire State, cuyas habitaciones más baratas cuestan al público general 3500 dólares la noche. El jefe de Gabinete confirmó que su esposa compartió el alojamiento con él. “No le costó ni un peso al Estado”, dijo, en alusión a que el cuarto ya estaba pagado para él.

Una de las habitaciones del hotel The Langhman, donde Adorni y su esposa pararon junto con la comitiva presidencial michael weber

Adorni también respondió sobre la versión revelada por Carlos Pagni de que habría viajado a Punta del Este en un avión privado el fin de semana largo de carnaval. Confirmó que estuvo en la ciudad uruguaya en esas fechas, pero se negó a aclarar -pese a las repreguntas- si había ido o no en un vuelo privado. “Son cosas de mi vida privada”, dijo.

Adorni y el vuelo privado: la revelación de Carlos Pagni

Otra opinión parecía tener en 2021 sobre los políticos que usan esos servicios. El 8 de marzo de aquel año atacó en redes al gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, por un viaje que hizo a Buenos Aires. Eran tiempos de pandemia; Insfrán era un férreo defensor de imponer severas cuarentenas en su provincia.

“Gildo Insfrán llegó a Buenos Aires en un avión privado. El nivel de desconexión que existe entre la política y la gente es astronómico”, tuiteó Adorni.

Gildo Insfrán llegó a Buenos Aires en un avión privado. El nivel de desconexión que existe entre la política y la gente es astronómico. — Manuel Adorni (@madorni) March 8, 2021

La austeridad en el gasto público es eje habitual del discurso de Adorni desde mucho antes de convertirse en un funcionario estatal.

“En un contexto de pymes fundiéndose, del 35% de la gente que está en negro quedándose sin trabajo, los independientes sin actividad, y los políticos casi sin gestos de austeridad, en mi humilde opinión me inclino a pensar que la protesta es legítima”, escribió en abril de 2020, durante los primeros días de la cuarentena por el Covid-19 en respuesta a unas declaraciones del legislador Leandro Santoro que cuestionaba a los que pedían levantar las restricciones.