Cuál fue la excusa que dijo Adorni sobre el viaje con su esposa en el avión presidencial

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, salió al cruce de las críticas tras la difusión de imágenes que confirmaron la presencia de su esposa, Bettina Angeletti, en la comitiva oficial que viajó a Nueva York. Ante el pedido de explicaciones del diputado socialista Esteban Paulón, el funcionario argumentó que su decisión respondió a una cuestión personal, desestimando cualquier irregularidad en el uso del avión ARG-01.

En declaraciones a A24, Adorni explicó los motivos detrás del traslado: “Vengo una semana a deslomarme a Nueva York; quería que me acompañe”. Según el funcionario, Angeletti tenía previsto viajar por sus propios medios a la ciudad estadounidense, pero el itinerario cambió cuando surgió la necesidad de extender el trayecto hacia Miami. “La invitamos porque no había otra forma. Son trabajos muy sacrificados y era mi deseo que mi mujer me acompañe”, sostuvo el jefe de Gabinete.

Manuel Adorni justificó el viaje de su esposa

El funcionario insistió en que la medida no generó costos adicionales para las arcas públicas. “No le sacamos un peso al Estado. Los gastos de ella se los paga ella, el vuelo se lo pagó ella originalmente, la vuelta también, los viáticos se los paga ella. Y mis viáticos, mi comida y mi movilidad me los pago yo”, detalló.

Ante las consultas sobre la presentación opositora que busca investigar posibles conflictos de intereses, Adorni minimizó el reclamo al señalar que sobre su vida privada no brinda explicaciones y calificó a los legisladores como “denunciadores seriales”.

Esta controversia se produce en un momento en que el jefe de Gabinete consolidó su estructura de poder dentro del Poder Ejecutivo, tras recibir facultades para refrendar todas las erogaciones presupuestarias nacionales. Paradójicamente, la polémica ocurre días después de que su propia cartera estableciera normas restrictivas para limitar la integración de comitivas en viajes oficiales, buscando optimizar los recursos del Estado en misiones internacionales.

