Quién es Marcelo Grandio, el amigo de Adorni y conductor de TV Pública que también figura en el vuelo privado a Punta del Este

Marcelo Grandio, quien actualmente conduce un programa en la TV Pública, es otra de las figuras que aparecen mencionadas entre los pasajeros declarados del vuelo privado que utilizó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para viajar con su familia a Punta del Este durante el último feriado de carnaval.

La atención que hay ahora sobre Grandio surge a partir de su aparición en la lista de pasajeros de ese vuelo, en medio de la polémica generada por los viajes de Adorni. El tema volvió a instalarse luego de que el periodista Carlos Pagni mencionara cuestionamientos por la presencia de la esposa del funcionario, Bettina Angeletti, en Nueva York junto a la comitiva presidencial, que viajó a esa ciudad para participar de la Argentina Week. En ese contexto también surgió el dato de otro viaje del jefe de Gabinete, en este caso a Punta del Este, en el que figura Grandio entre los pasajeros.

“Lo pagó Manu”, dijo el conductor esta noche en diálogo con C5N al ser consultado sobre quien se hizo cargo del valor de los pasajes del vuelo privado que los llevó hasta Punta del Este. En ese marco, aseguró que Adorni “compró cuatro boletos” y gastó US$3600.

Declaración general

El “periodista y empresario”, según se define en su cuenta de Instagram, tiene una publicación, realizada el 18 de mayo de 2025, en la que se lo ve en una foto junto al jefe de Gabinete acompañada por el siguiente mensaje: “Felicitaciones a mi amigo eterno y colega @madorni! Grandioso trabajo realizado y merecido por todo lo que estás haciendo. Gracias totales por una Argentina potencia junto a la @lalibertadavanzaoficial. Fin. Vamos por más!!! VLLC”.

En la misma red social también difundió una imagen junto a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, con el texto: “Junto a la gran @sanpettovello! Viva el capital humano de Argentina. Fin”.

Según indicó LA NACION, ambos compartían un programa de televisión por cable antes de que el actual funcionario se incorporara a la política.

Actualmente, Grandio conduce el programa “Giros, en línea recta” en la TV Pública y también participa en el ciclo de streaming “Gritalo Mundial!”, que realiza junto a Renzo Pantich e Ignacio Lacal. En sus redes sociales también afirma que integra la productora audiovisual ImHouse Productora.

El 18 de junio de 2024, cuando aún era vocero presidencial, Adorni informó que también pasaría a estar a cargo de los medios públicos. “Télam, contenidos y medios públicos pasan a depender de Comunicación, área de la cual soy responsable”, sostuvo ese día. Dos meses después, el 25 de septiembre de 2024, el portal de la TV Pública publicó una nota en la que anunció el inicio del programa conducido por Grandio.

Por otra parte, de acuerdo con información publicada por ElDiario.AR, el periodista reside actualmente en Uruguay y viaja con frecuencia a Buenos Aires para realizar su programa en la emisora estatal. Además, es yerno de Luis Nofal, antiguo accionista de la empresa Torneos y Competencias.