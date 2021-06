“Alberto no está bien”: Eduardo Duhalde dijo que le da pena que se burlen de Fernández y lo comparó con De la Rúa

El expresidente de la Nación Eduardo Duhalde volvió a generar polémica con sus declaraciones este sábado, al referirse al estado de salud del presidente Alberto Fernández y asegurar que el primer mandatario “no está bien” y que siente “mucha pena” cuando se burlan de él. Atribuyó el deterioro de Fernández a las exigencias del cargo y a las pocas horas de sueño.

“Alberto no está bien”, dijo Duhalde en declaraciones en Radio Rivadavia, y explicó que “los presidentes cuando están en una situación crítica tienen muchos impactos psicológicos todos los días y no hay ser humano que aguante sin tener una ayuda. Él (Fernández) no la tiene y no la quiere”.

Duhalde djio que, para él, “Alberto es un amigo”, y que le causa “mucha pena” que se “burlen” de él. “Hay que entender que no está bien. Como le pasó a (Fernando) De la Rúa”, remarcó.

Eduardo Duhalde y Alberto Fernández Archivo

“Él duerme poco”, agregó, y contó que a veces contesta mensajes de WhatsApp a las dos de la madrugada.

Sobre quién toma las decisiones en el Gobierno, el expresidente explicó: “En los sistemas presidencialistas las decisiones de orden las toma el presidente que se nutre de los que cree que le dan la mejor información o consejo. A veces uno se equivoca, todos lo hacemos. Somos seres humanos”.

LA NACION