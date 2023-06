Alberto Rodríguez Saá sigue sin reconocer la derrota y el gobernador electo le pide que no vacíe las arcas en San Luis

escuchar

Más de dos semanas después de las elecciones que marcaron el principio de su despedida del poder provincial, el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, sigue sin reconocer la derrota de su delfín, Jorge “Gato” Fernández, a manos del opositor Claudio Poggi, que al frente de una coalición variopinta se convirtió el domingo 11 en gobernador de la provincia a partir del 10 de diciembre.

Cansado de esperar un llamado que nunca llegó, Poggi intimó hoy al gobernador puntano, y le pidió que se “abstenga” de comprometer el erario provincial a futuro. La sospecha es clara: el gobernador, que termina en diciembre su cuarto período de gobierno, estaría acelerando nombramientos en su planta política y adelantando pagos de obras, a costa de entregar las arcas provinciales vacías a su sucesor.

“En mi carácter de gobernador electo de la provincia de San Luis intimo a usted se abstenga de llamar a licitación, adjudicar o contratar obras públicas, cuya ejecución exceda el vencimiento del presente mandato gubernamental” escribió Poggi en la carta documento dirigida al gobernador. Allí también le pide a Rodríguez Saá que “se abstenga de aumentar la planta de personal” más allá de lo autorizado en el presupuesto vigente para este año. Más adelante, Poggi reclama al mandatario provincial que “se abstenga de realizar o aprobar gastos o adoptar medidas que impliquen, directa o indirectamente, comprometer o condicionar presupuestos futuros”.

Cerca de Poggi afirmaron a LA NACION que la iniciativa incluyó, además de la carta al gobernador, misivas a todo el equipo de Rodríguez Saá: ministros y secretarios de Estado, la fiscalía de Estado, y a los titulares de la mayoría de los entes descentralizados que manejan fondos estatales en la provincia.

Carta documento de Poggi a Rodríguez Saá

“En un contexto de déficit fiscal como el que atraviesa la provincia, tomé conocimiento por estos días de que el gobierno provincial está realizando contratos a los funcionarios políticos, para que después del 10 de diciembre, queden en la planta estable de empleados públicos. ¡Eso no puede ser! Los funcionarios políticos deben trabajar hasta el último día de gestión, el 10 de diciembre de 2023, y ese día, dejan de pertenecer al Estado”, expresó Poggi a través de las redes sociales.

No se trata, por cierto, de una sorpresa: a poco de ganar, y descontando que no habría colaboración del gobierno saliente, cerca del candidato triunfador prometieron “revisar el Boletín Oficial todos los días”, a fin de detectar gastos adicionales al Presupuesto. La semana pasada, Poggi envió al gobernador, que culmina en diciembre su cuarto mandato, una carta en la que combina un lenguaje diplomático con la necesidad de “coordinar acciones” en torno al presupuesto 2024, que debería enviarse a la legislatura puntana a fines de agosto. No recibió respuesta alguna.

La previsiones pesimistas, afirman desde el partido Avanzar de Poggi, se cumplieron, y se extenderían no sólo a nombramientos, sino a un eventual llamado a licitación para la construcción de obras de gran porte como un dique en la localidad de Quines, por medio de adelantos financieros y a cuenta del gobierno que viene.

Alberto Rodriguez Saa, gobernador de San Luis, al momento de ingresar a votar Captura de video

En silencio mediático desde el domingo 11, cuando fue a votar y afirmó a LA NACION que “en principio” se retiraría de la política en diciembre, Rodríguez Saá apadrinó la lista de legisladores nacionales para participar de las Paso, y a pesar de amagar con presentarse por una banca en el Senado, terminó cediendo el lugar a su portavoz, Fernando Salino, hermano de su ex esposa Antonia “Tona” Salino. También recibió al presidente Alberto Fernández, quien recorrió obras provinciales con fondos nacionales, a modo de apoyo luego de la derrota.

Como para dar crédito a los temores de Poggi, la Agencia San Luis detalló hoy y en coincidencia con la iniciativa opositora, un “mega plan de obras regionales” en la localidad de La Toma, “mediante recursos provenientes de convenios celebrados con el Gobierno provincial”, según explica la nota. Este diario intentó comunicarse con la secretaría de Comunicación puntana, a cargo de Carolina Agüero García, sin obtener respuesta.