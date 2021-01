Alberto Samid cuestionó el acuerdo de la carne: "Es un muy mal arreglo"

El "rey de la carne" criticó el acuerdo del gobierno con frigoríficos

Luego de que el gobierno de Alberto Fernández anunciara una disminución del 30 por ciento en el precio de 10 cortes de carne hasta fines del mes de marzo, el "rey de la carne" Alberto Samid cuestionó el acuerdo y apuntó: "Es un muy mal arreglo".

"Como peronistas tenemos que decírselo al gobierno: es un pésimo arreglo este porque el 70 por ciento de esta carne son vacas; es el sobrante de exportación que no se llevan los chinos", dijo Alberto Samid, en diálogo con el canal C5N.

Visiblemente ofuscado por el anuncio oficialista, Samid hizo hincapié no sólo en los valores acordados, sino en la calidad de la carne que quedó en valores reducidos hasta el mes de marzo. "No podemos vender el kilo de vaca a $400 cuando sabemos que el asado tiene el 50 por ciento de hueso y de grasa", dijo, y sentenció: "Estos no son precios populares".

"Si hoy un trabajador gana 1000 pesos por día, ¿por dos kilos de carne trabaja un trabajador?", apuntó el hombre conocido como "el rey de la carne". "Los precios populares sería uno con el que un trabajador con un salario puede comprar holgadamente", opinó.

En busca de contener la inflación y el aumento de precios, la medida anunciada por el gobierno se trata de un acuerdo con frigoríficos, supermercados y carnicerías para retrotraer los precios de diez cortes a los valores anteriores a las fiestas de fin de año.

Samid, que se encuentra con arresto domiciliario desde hace casi dos años, fue condenado a cuatro años de prisión acusado de ser miembro de una asociación ilícita que evadió impuestos en sus frigoríficos.

