Cristina Kirchner evoluciona tras la operación de apendicitis, pero seguirá internada

La expresidenta Cristina Kirchner permanecerá internada en el Sanatorio Otamendi, tras la operación por apendicitis a la que fue sometida el sábado. En un nuevo parte médico, la dirección del centro de salud señaló este lunes que seguirá con su tratamiento con antibióticos y un drenaje.

“Informamos que la Dra. Cristina Fernández de Kirchner continúa su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada”, informó en un parte médico la directora del Sanatorio Otamendi, Marisa Lanfranconi.

“La paciente actualmente permanece con tratamiento antibiótico y mantiene un drenaje peritoneal, sin fiebre ni complicaciones hasta el momento”, se añadió en el comunicado del sanatorio.

En el parte, se canceló cualquier expectativa de alta inmediata de la expresidenta, al señalar que “se mantiene el criterio de internación hasta completar el tratamiento pertinente”.

Militantes kirchneristas congregados frente al Sanatorio Otamendi Nicolás Suárez

La expresidenta sintió fuertes dolores abdominales en su departamento de la calle San José 1111, del barrio porteño de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria por la condena a seis años por la causa Vialidad. El sábado, fue trasladada al Sanatorio Otamendi, donde le realizaron una cirugía laparoscópica por “apendicitis con peritonitis localizada”.

Desde el sábado, frente al Sanatorio Otamendi se concentran grupos de militantes cristinistas, con carteles de apoyo a la expresidenta. El diputado Máximo Kirchner, que fue una de las personas que visitó a Cristina en el centro de salud, agradeció las muestras de afecto de la militancia.

En una conferencia de prensa que brindó este lunes por la mañana, en La Plata, el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, saludó a la expresidenta y le deseó una pronta recuperación. “El día sábado, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner tuvo una dolencia, que terminó con una cirugía, una apendicitis, que por suerte resultó exitosa. Desde el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, le queremos mandar mucha fuerza y desearle una pronta recuperación”, dijo Bianco, acompañado por el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, y el ministro de Seguridad provincial, Javier Alonso.