Qué se sabe de la salud de Cristina Kirchner

La expresidenta Cristina Kirchner permanece internada en el sanatorio Otamendi, tras ser operada el sábado de un cuadro de apendicitis. Según indicaron fuentes de su entorno a LA NACION, la titular del PJ podría recibir el alta este lunes.

En ese contexto, sus partidarios suspendieron una concentración que tenían prevista para el fin de semana en las inmediaciones de San José 1111, el departamento donde la expresidenta cumple su prisión domiciliaria luego de haber sido condenada en la causa Vialidad. “Ese encuentro fue pospuesto”, afirmaron las fuentes consultadas.

En consecuencia, optaron por reunirse en la puerta del Otamendi, ubicado sobre la calle Azcuénaga al 800, para manifestar su solidaridad con ella. Allí la Policía de la Ciudad apostó dos efectivos en el ingreso a la clínica, mientras decenas de personas desplegaron carteles con leyendas, como “nunca caminarás sola” o “Cristina es inocente”.

Carteles y simpatizantes acompañando a Cristina Kirchner mientras permanece internada Nicolás Suárez

La recuperación de Cristina

La expresidenta permaneció el domingo en una habitación individual, donde recibió la visita de familiares directos como Máximo Kirchner, confirmaron a este medio voceros cercanos al diputado nacional y doble jefe de La Cámpora y el PJ bonaerense. En cambio, se excusaron de certificar que Florencia Kirchner haya visitado a su madre tras la intervención.

Parte de la vigilia de los simpatizantes de Cristina Kirchner en las inmediaciones del hospital Nicolás Suárez

Cuadro médico

En el plano médico, la expresidenta se repone de una “apendicitis con peritonitis localizada“, luego de haber sido sometida a una “cirugía laparoscópica” por la que evolucionó “hasta el momento sin complicaciones post operatorias”, informó el sanatorio.

El mensaje de Máximo: “Gracias por quererla”

En sus redes sociales, Máximo Kirchner posteó una secuencia de imágenes de militantes apostados frente a la clínica donde está internada su madre y afirmó:“Gracias por quererla, cuidarla y acompañarla siempre”. Los familiares de su la expresidenta no se dejaron ver en el ingreso al sanatorio, pero arribaron por un estacionamiento que se conecta directamente con la institución médica.

Simpatizantes acompañan la recuperación de Cristina Kirchner con mensajes de apoyo Nicolás Suárez

El origen del cuadro médico

Cristina Kirchner se sintió mal el viernes, pero recién el sábado la atendió un médico, que recomendó su traslado para hacerle los estudios del caso.

El tribunal que la sentenció a prisión tuvo que dar su autorización para que la expresidenta traspusiera los límites de su departamento en San José 1111.