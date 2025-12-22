Momentos de tensión se registraron este lunes por la mañana en las inmediaciones de la Municipalidad de Quilmes mientras los miembros del Concejo Deliberante, que comparte edificio con la comuna, debatían un proyecto para regular la actividad de los denominados “trapitos” y proyecto el estacionamiento medido.

En ese contexto, y según denunciaron desde la municipalidad local, representantes del gremio que agrupa a los cuidacoches protagonizaron incidentes con efectivos de la Policía bonaerense en la puerta del edificio comunal, en Alberdi y Paz. Según indicaron desde el Ministerio de Seguridad provincial a LA NACION, una mujer fue detenida porque quedó identificada cuando le arrojaba piedras a los efectivos.

Disturbios entre la Policía y “trapitos” en Quilmes por una ordenanza que busca regular la actividad

Consultadas por este medio, autoridades del municipio que encabeza la intendenta Mayra Mendoza señalaron que la iniciativa en tratamiento responde a reiteradas denuncias de vecinos por inconvenientes vinculados con la actividad de los cuidacoches. En ese marco, indicaron que se trabaja en un plan integral para ordenar el estacionamiento y mejorar la circulación vehicular en el distrito.

“Lo que hoy se está haciendo en el Concejo Deliberante es votar una ordenanza para llamar a licitación donde, entre otros puntos, se establece que se van a contemplar a los trabajadores o cuidacoches preexistentes, o sea, los que estén en blanco y tengan obra social”, agregaron las fuentes consultadas.

Incidentes entre manifestantes y la policía en el Consejo Deliberante de Quilmes

Desde el municipio de Quilmes añadieron que “lo que no se va a hacer, y que es lo que quiere el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), es adjudicar directamente a una cooperativa para hacer ese trabajo”. “La decisión es llamar a licitación para que aquel que esté en condiciones de cumplir con el pliego pueda presentarse libremente”, resaltaron de manera oficial.

Incidentes en las afueras de la municipalidad de Quilmes entre "trapitos" y efectivos bonaerenses

En los videos que comenzaron a circular por las redes sociales se ve un numeroso grupo de personas enfrentándose con efectivos de la Policía bonaerense. En el lugar también habría personal de seguridad privada que, usualmente, resguarda los accesos al edificio de la municipalidad. Desde el Gobierno local denunciaron que algunos de los manifestantes ingresaron al edificio comunal.

En sus redes sociales, Juan Grabois apuntó contra la gestión de Mendoza: “lamentable la intendencia de Quilmes habilitando junto a la bonaerense la represión de militantes y trabajadores por una protesta social mientras tratan en el Concejo Deliberante la privatización amañada del estacionamiento medido”. “Además de reprimir a los manifestantes detuvieron a Amanda que estaba haciendo la cobertura de prensa. Exigimos su libertad”, agregó.

Lamentable la intendencia de Quilmes habilitando junto a la bonaerense la represión de militantes y trabajadores por una protesta social mientras tratan en el Concejo Deliberante la privatización amañada del estacionamiento medido. Aclaro que la interna entre La Cámpora y el MDF… — Juan Grabois (@JuanGrabois) December 22, 2025

En tanto, desde la Cámara Gastronómica de Quilmes comunicaron: “Se destaca el apoyo a la implementación y regulación del estacionamiento medido en horario nocturno en las zonas donde se concentran los locales gastronómicos. Esta iniciativa tiene como objetivo mejorar la organización del espacio público, optimizar la circulación vehicular y promover una convivencia armónica entre vecinos, comerciantes y quienes visitan el polo gastronómico nocturno”.