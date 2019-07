Aldo Rico: "Ni el Presidente me puede impedir que desfile"

Crédito: Twitter

El exlíder carapintada Aldo Rico, quien generó polémica al participar ayer -como veterano de Malvinas- del desfile militar por la celebración del 203 aniversario de la Independencia en la ciudad de Buenos Aires , aseguró hoy que "ni el Presidente" puede impedirle desfilar.

"Soy veterano de Malvinas. Ni el Presidente me puede impedir que yo desfile, si quiero, y ya lo he hecho varias veces", aseguró.

Rico, veterano de Malvinas, exlíder carapintada y exintendente de la ciudad bonaerense de San Miguel, consideró que su participación de ayer "no está relacionada" con su pasado como carapintada. Además, dijo que el alzamiento de 1987 no fue contra la democracia. "No hubo un levantamiento, hubo una sublevación. Es un delito del orden estrictamente militar. El delito contra el orden político se llama rebelión y nadie me acusó de rebelión, ni siquiera el presidente [Raúl] Alfonsín", aseguró.

En diálogo con radio Con Vos, Rico planteó que no reivindicaba el alzamiento, pero soltó: "En las mismas condiciones lo volvería a hacer".

"Acá nadie se queja de que un guerrillero, exguerrillero, montonero, sean candidatos. Pero les molesta que un veterano de Malvinas desfile", planteó. "He sido convencional constituyente, he sido dos veces intendente de San Miguel. A mí el pueblo me votó como me aplaudió ayer y como me aplaudió la otra vez, hace dos años, cuando desfilé por primera vez", agregó.

Consultado sobre su "opinión" del Gobierno, Rico contestó: "No soy macrista, pero soy antikirchnerista, espero que no vuelvan los delincuentes".

Finalmente, Rico dijo que "corresponde" que haya un desfile militar en el aniversario de la Independencia. "Es hora de que reivindiquen a las Fuerzas Armadas", concluyó.

Rico se alzó contra la democracia en 1987 e hizo un culto de su perfil polémico y transgresor Fuente: Archivo

"Un acontecimiento chiquito"

Un día después del desfile militar con unos 4000 efectivos de las Fuerzas Armadas y de seguridad y 16 aeronaves, tanques y bandas musicales desplegados en la Avenida Del Libertador y alrededores, el ministro de Defensa de la Nación, Oscar Aguad , se refirió hoy a la presencia de Aldo Rico. El funcionario aseguró que los levantamientos carapintadas son " historia vieja", que fue "un acontecimiento chiquito", y consideró que no tuvieron "ninguna implicancia" y que no pusieron en jaque a la democracia.

En diálogo con la radio Metro 951, consultado sobre por qué desfiló Aldo Rico, quien se alzó contra la democracia en 1987 e hizo un culto de su perfil polémico y transgresor, Aguad contestó: "Es veterano de Malvinas y tiene derecho a desfilar".