Un día después del desfile militar por la celebración del 203 aniversario de la Independencia, con unos 4000 efectivos de las Fuerzas Armadas y de seguridad y 16 aeronaves, tanques y bandas musicales desplegados en la Avenida Del Libertador y alrededores, el ministro de Defensa de la Nación, Oscar Aguad, se refirió a la presencia Aldo Rico, veterano de Malvinas y exlíder carapintada, quien participó del evento y despertó polémica. Aseguró que los levantamientos carapintadas son "historia vieja", consideró que no tuvieron "ninguna implicancia" y que no pusieron en jaque a la democracia.

En diálogo con la radio Metro 951, consultado sobre por qué desfiló Aldo Rico, quien se alzó contra la democracia en 1987 e hizo un culto de su perfil polémico y transgresor, Aguad contestó: "Es veterano de Malvinas y tiene derecho a desfilar". Inmediatamente, el ministro de Defensa añadió: "Lo de Aldo Rico con los carapintadas es historia vieja, no creo que hay que sacarlo a eso, pasó". Y dijo: "Fue un acontecimiento chiquito en la historia y no tuvo ninguna implicancia, yo no creo que haya puesto en jaque a la democracia".

Cuando la periodista María O'Donnell insistió, Aguad agregó: "Fue un movimiento como consecuencia de algo que venía de antes; la democracia lo superó, no dejó que evolucionara, no le daría tanta trascendencia".

"Creo que [el desfile] es una comunión entre las Fuerzas Armadas y su gente, su pueblo. Las Fuerzas Armadas son servidores del pueblo y me parece que esa comunión, esa confluencia que se encuentra en las calles una vez por año, dos veces por año, es muy importante y la gente lo valora", sostuvo además el ministro.

"La gente valora a las Fuerzas Armadas aunque nos hayan hecho creer que la gente no las quería. La gente valora muchísimo a sus Fuerzas Armadas y saben que en ellos pueden encontrar respuesta a problemas límite que tiene la sociedad", agregó.

Consultado sobre si el kirchnerismo había "hecho creer" esto, Aguad contestó que sí. "Había un grupo de gente, todavía lo hay, que odia a las Fuerzas Armadas y trató de que ese sentimiento se trasladara a la sociedad, pero la sociedad nunca compró eso", sostuvo.

"Más allá de que podamos juzgar la actuación de los militares en gobiernos antidemocráticos, eso es otra cosa, otro tema. Estas son otras Fuerzas Armadas, subordinadas al poder político, Fuerzas Armadas de la democracia", consideró el ministro de Defensa.

Unos 4000 efectivos de las Fuerzas Armadas y de seguridad participaron ayer de la celebración del 203er aniversario de la Independencia en la ciudad de Buenos Aires Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

El presidente Macri encabezó la ceremonia ayer; estuvieron la primera dama, Juliana Awada; la vicepresidenta Gabriela Michetti; el senador peronista Miguel Pichetto; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; y los ministros Oscar Aguad (Defensa) y Patricia Bullrich (Seguridad) Crédito: Presidencia

En medio del entusiasmo de una importante concurrencia, bajo un sol apacible, en una jornada fría, distintas unidades marcharon por la Avenida del Libertador, entre las calles Salguero y Dorrego Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

Hubo aplausos sostenidos con el sobrevuelo de aviones de combate, de transporte, de entrenamiento, de observación y helicópteros pertenecientes a la Fuerza Aérea Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk