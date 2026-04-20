Alejandra García: “La abogacía enfrenta muchos riesgos y es necesario defender la profesión”

Alejandra García es candidata a presidenta del Colegio de la Abogacía de la Ciudad de Buenos Aires, que el próximo martes y miércoles elegirá nuevas autoridades. La abogada es la única mujer que se postula entre las cinco listas que participan y es la continuadora de la actual gestión que lidera el excamarista Ricardo Gil Lavedra.

Actual secretaria legal y técnica del Colegio, la abogada se plantea “defender la abogacía” como una de sus consignas, sin adhesiones partidarias y sin una mirada corporativa sobre la defensa profesional.

- ¿Cuáles son las principales propuestas de su lista de unidad?

- Las principales propuestas se enmarcan en el contexto en que llegamos al Colegio Público, llegamos con un colegio cerrado en la pandemia. La institución que debía defendernos nos había abandonado, y por eso decidimos constituir esta Lista de Unidad en Defensa de la Abogacía. No es solo un eslogan, sino la decisión de abogados de trabajar en conjunto por un colegio que nos había dejado de dar respuestas. Tenemos trayectorias diversas con miradas diferentes, pero un eje central: defender a la abogacía. No solo somos abogados los que asesoramos, los que investigamos y los que litigamos. No hay que cerrarse solo a los que litigan. El eje central es la defensa de la abogacía.

- ¿Qué riesgos enfrenta la profesión y cuáles han sido las acciones concretas de su espacio?

- La profesión enfrenta muchos riesgos. Nuestra prioridad es defender los intereses de la abogacía cada vez que se ponen en juego. Iniciamos amparos judiciales contra la Circular 22 de 2023 del Anses, que finalmente decidió no aplicar, y contra la Ley de Lavado de Activos que está en trámite y nos obliga a denunciar a nuestros clientes. También defendimos los honorarios profesionales al ir contra dos artículos de la Ley de Reforma Laboral que afectaban la tarea profesional y el cobro de honorarios. Logramos la automatización de la UMA. Además, junto a la Abogacía de la Ciudad Autónoma, el Colegio Ciudad y la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires, le exigimos al Poder Ejecutivo que empezara a cubrir las vacantes judiciales, que paralizaron la justicia. Y así se empezaron a mandar las ternas.

- ¿Hay preocupación por la colegiación?

- Si otro punto que creíamos cerrado, es la colegiación obligatoria, pero se puso nuevamente en debate a partir de la propuesta del ministro Federico Sturzenegger, de Desregulación y Transformación del Estado. Impulsa la eliminación de la colegiación y matriculación obligatoria para abogados. Luchamos en contra de esta idea, porque defender la colegiación obligatoria no es un privilegio corporativo, es una garantía institucional, que implica que que tenemos una delegación del Estado para controlar la matrícula en esta jurisdicción y ejercer el control disciplinario. Al defender la actuación ética de los abogados, defendemos al ciudadano que viene a consultar: somos la primera línea de acceso a la justicia. El control ético no puede quedar en manos de nadie; debilitar la colegiación es debilitar no solo a la institución, sino a la ciudadanía.

- ¿Siente que esta elección está atravesada por la política y cómo manejan la diversidad dentro de su lista?

- No lo creo. La lista de unidad es un espacio plural. Hay cinco listas en la elección, y la nuestra es la única que lleva a una mujer de candidata. Las otras cuatro listas son de otros espacios. Si me pregunta si el gobierno está presente en esta elección, le diría que sí. Hay una agrupación que integra a Juan Curuchet, quien es integrante de las 12 agrupaciones de nuestra lista. Pero la diversidad para nosotros no es un problema; siempre nos sentamos, debatimos, discutimos y ha sido enriquecedor. Es la misma gente que nos viene acompañando desde hace cuatro años.

- Se critica en ocasiones la defensa corporativa...

- No entendemos la defensa de la abogacía como algo corporativo o aislado. Por eso defendemos valores institucionales cada vez que están en juego como la libertad de expresión, o cuando nos presentamos en la causa YPF como “amicus curiae”, cuando estaban en juego cuestiones de trascendencia institucional, y ayudamos a no perder un juicio de 16 mil millones de dólares.

- Mirando hacia el futuro, ¿cuál es la agenda pendiente de la agrupación por la que quieren continuar con otro mandato?

- Nos queda profundizar la defensa de la abogacía. Debemos lograr cubrir las vacantes judiciales para que se terminen los pleitos, se resuelvan las causas y los abogados puedan cobrar sus honorarios. Estamos trabajando en un Tribunal Arbitral, donde un prestigioso grupo de abogados hizo el reglamento y ya estamos en la etapa de implementación, haciendo un concurso de árbitros. Este proceso de árbitros permitirá tener laudos arbitrales en seis meses. También estamos terminando de reformar las salas profesionales del Colegio de Abogados, porque la pandemia cambió el ejercicio de la profesión. Se acabaron los expedientes de papel. Trabajamos para que haya espacios de coworking, donde los abogados tengan audiencias con sus clientes, donde puedan reunirse, con acceso a una biblioteca digital, para ofrecer herramientas digitales. La IA es un desafío a futuro y nos estamos capacitando en cómo usarla. Creamos una guía de buenas prácticas. Es necesario discutir sobre la IA en el sistema judicial, pero todo el sistema de justicia tiene que debatir la implementación de estas tecnologías.

—¿Y qué otras propuestas tienen para los nuevos matriculados?

- Estamos trabajando en la cuota cero de inscripción y en no cobrar la primera matrícula al abogado debutante el próximo año. Esto se discute en el nuevo presupuesto de la nueva gestión.