Alejandro Catterberg analizó por qué “se rompió el hechizo Milei” y aseguró: “El Congreso le llena la cara de dedos al Gobierno”

“El ‘hechizo Milei’ se rompió por dos factores: económico y político”. A partir de esa idea el director de Poliarquía Consultores, Alejandro Catterberg, analizó las proyecciones electorales de La Libertad Avanza (LLA) rumbo a la elección de octubre. “Desde hace varias semanas el Congreso le llena la cara de dedos al Gobierno“, aseguró el analista en su visita a LN+.

El analista politico Alejandro Catterberg aseguro en LN+ que se rompio el "hechizo Milei"

“El Gobierno entró en una etapa donde tiene que mutar. Pasó de tener mayoría de apoyo popular, a ser un gobierno de primera minoría”, manifestó Catterberg. Sobre el ‘hechizo Milei’, subrayó: “Se rompió principalmente por la sobreconfianza del Gobierno: creyeron que todo iba a ir muy bien y que las cosas ya estaban encaminadas a la mejora constante”.

“Esa sobreconfianza derivó en dos grandes problemas. El económico, que fue el desarme de las LEFI, lo que planchó la actividad y aumentó la tasa de interés. Y el político, que hizo que el Gobierno no transformara sus arreglos políticos en acuerdos electorales", analizó Catterberg.

El analista político Alejandro Catterberg en su visita a LN+

“Desde el inicio de la gestión, Milei ganó 16 de las 17 votaciones más importantes del Congreso. Desde abril a esta parte, de 18 se impuso solo en una. Ahí comenzó a desarticularse todo”, resaltó el analista.

Desde su óptica, “hay una decisión electoral del Gobierno de confrontar con todos los gobernadores del país y eso altera los incentivos de las provincias. Hoy los dirigentes se preguntan: ¿por qué voy a colaborar con alguien que me viene a insultar a mi propia provincia?“.

La falta de empatía

Según Catterberg, la principal crítica al Presidente desde sectores afines a LLA, es la insatisfacción económica. “Pero no es la única. También le critican su autoritarismo, su prepotencia y la falta de sensibilidad”, enumeró el director de Poliarquía Consultores.

Consultado sobre el origen del descenso de la popularidad presidencial, dijo: “La imagen de Milei se desploma en agosto, cuando veta la ley de discapacidad y la de jubilación. Y mucho más porque encara esos temas sin empatía”.

La gestión Milei, en un momento crítico Alfredo Sábat

Catterberg también compartió un interrogante: “¿Por qué el Gobierno llega a esa situación? Porque rompió todos los arreglos con la oposición y con la sensibilidad social“.

De cara a lo que viene, el analista hizo una proyección. “Lo que el Gobierno tiene que hacer es reconstruir el andamiaje político. Porque no es plausible pensar en dos años de gestión con un Congreso donde, en cada votación, perdés 68 a 7″.

Un mensaje erróneo

En referencia a las próxima contienda electoral de octubre, Catterberg aseguró que “el Gobierno ya no puede revertir la situación que, salvo en cuatro provincias del país, en las otras 20 va a enfrentar a los gobernadores”.

Para el analista, “el equipo de Milei equivocó el mensaje: hizo una campaña ‘los kukas esto, los kukas aquello’, en lugar de decir, el principal compromiso electoral lo cumplimos, que era bajar la inflación".

“Si el Gobierno no se recompone políticamente, se le van a venir dos años muy duros. Una parálisis que va a generar muchos conflictos y poca gobernabilidad”, concluyó Catterberg.