Alejandro Fargosi: “Sería muy grave que la Corte le tomara juramento a Doñate”

El abogado Alejandro Fargosi pelea en la Justicia para que Martín Doñate, el senador camporista a quien Cristina Kirchner nombró para el Consejo de la Magistratura con una polémica jugada, no le permitan asumir ese cargo. “La Corte no debería tomarle juramento –dijo Fargosi-. Que Doñate asuma implicaría violar un fallo que está firme.”

El cuestionamiento judicial que presentó Fargosi, que fue consejero de la Magistratura, no tiene que ver con la maniobra de la vicepresidenta y el debate de si fue válido o no haber dividido el bloque del Frente de Todos para arrebatarle la banca de la “segunda minoría” a la oposición, sino con que Doñate –advierte Fargosi- no cumple con los requisitos legales exigidos para ser consejero.

El senador no tiene ocho años como abogado. Cristina Kirchner lo designó igual y la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, defendió su nombramiento: dijo que el requisito de antigüedad ya no está vigente y acusó a Fargosi de haber incurrido en un “grueso error jurídico” para obtener un “rédito político”. Fargosi le contestó: “Yo no quiero caer en el agravio hacia Vilma Ibarra. Lo que debe haber pasado es que sus asesores no se pusieron a bucear el tema por completo. Hay una sentencia que se consigue en la página web del Poder Judicial que deja claro que el artículo que invoca el Gobierno [que eliminaba el requisito de ocho años como abogado] fue declarado inconstitucional y entonces rigen los requisitos originales para ser consejero: ser abogado y tener ocho años de profesión, que no son en lo más mínimo exagerados. Es lo mínimo que se le puede pedir a quien va a elegir jueces y someterlos a juicio político”.

En cuanto a qué podría pasar ahora, Fargosi sostuvo que la Corte “no es una oficina de notificaciones” y “tiene que verificar la validez de los títulos” de quienes pone en funciones. “Si le tomara juramento, sería muy grave, estaría desescribiendo la sentencia de inconstitucionalidad, confirmada por un fallo de Cámara”, dijo el abogado, que también fue el promotor de aquel otro expediente.

Riesgo a futuro

Fargosi destacó que, más allá de este caso, desconocer el fallo que declara inconstitucional el levantamiento de los requisitos podría tener, a futuro, una consecuencia grave porque implicaría no solo aceptar que puedan designarse abogados sin los ocho años de antigüedad, sino también no abogados.

En cuanto al argumento de que ya han asumido otros consejeros sin cumplir los requisitos, Fargosi dijo: “No me consta, pero si alguien asumió sin haber cumplido ese requisito, eso, a esta altura, se convirtió en inocuo. Pero que se haya cometido un error y se haya violado la ley no borra ese requisito. En todo caso, no debería volver a pasar”.

Cristina Kirchner junto al senador Martín Doñate

Fargosi alegó además que fue porque la prohibición está vigente que el senador Ruperto Godoy en 2017 no pudo asumir y que el Senado designó entonces en su lugar a Mario Pais, otro peronista, consintiendo así el fallo judicial que estableció que estaban vigentes los requisitos que hoy, afirma el abogado, le impiden a Doñate ser consejero.

Cristina Kirchner y Sergio Massa le notificaron a la Corte que habían elegido a Doñate, por el Senado, y a Roxara Reyes (UCR), por la Cámara de Diputados, como consejeros de la Magistratura. El próximo paso para que ellos se integren al organismo que elije y controla a los jueces es que la Corte les tome juramento. El máximo tribunal no fijó aún fecha para la jura de ninguno de los dos. Tampoco se pronunció todavía sobre el planteo de Fargosi.