Vilma Ibarra defendió la designación del kirchnerista Doñate en el Consejo de la Magistratura

La secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, aseguró que la designación del senador camporista Martín Doñate como integrante del Consejo de la Magistratura “cumple con todos los requisitos legales para asumir el cargo” y sostuvo que los cuestionamientos a ese nombramiento, que hicieron abogados y un sector de la oposición, constituyen un “grueso error jurídico o falsedad para obtener rédito político”.

“El senador Doñate cumple con los requisitos legales exigidos para integrar el Consejo de la Magistratura y eso surge de una lectura atenta de las leyes y de los respectivos fallos de la Corte Suprema. Lo demás es grueso error jurídico o falsedad para obtener rédito político”, sostuvo la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia a través de una serie de tuits.

En medio de esta discusión, la Corte Suprema de Justicia aún no confirmó cuándo tomará juramento a los nuevos representantes que envió el Congreso al Consejo de la Magistratura. Doñate fue designado por el Senado, mientras que la diputada radical Roxana Reyes asumirá por la Cámara baja.

La secretaria de la Presidencia planteó que, “según la ley vigente, el senador Martín Doñate cumple con todos los requisitos legales para asumir el cargo”. El miércoles, la vicepresidenta Cristina Kirchner firmó la designación de los senadores Martín Doñate y Guillermo Snopek, de Unidad Ciudadana, como representantes titular y suplente del oficialismo, ante el Consejo de la Magistratura.

En su posteo, Vilma Ibarra señaló que “sin embargo, su aptitud fue cuestionada por el abogado Alejandro Fargosi quien, con un claro desconocimiento de la ley vigente, se presentó a la justicia y dijo que no puede ser miembro del Consejo de la Magistratura por no tener 8 años de profesión de abogado”. Se refirió de esta manera a la presentación judicial realizada por Fargosi en la que cuestionó que Doñate “se recibió recién en 2015 y no tiene los 8 años de profesión exigidos por la ley para ser Consejero de la Magistratura” , por lo que pidió que la Corte no le tome juramento.

“Su presentación tuvo amplia difusión en los medios y en las redes. Estos temas legales son áridos y para saber si lo que dice es verdadero o falso, es necesario analizar leyes y fallos. Pero sus dichos, muy difundidos, generaron dudas, confusión y tuvieron repercusión política”, sostuvo Vilma Ibarra. Y agregó: “Yo no sé si se trató solo de desconocimiento de la ley de parte del abogado o si tuvo alguna otra intención. Pero la ley hoy vigente, teniendo en cuenta el último fallo dictado por la Corte Suprema, no exige el requisito de 8 años de abogado, el que se eliminó en 2013″ .

“Es importante hacer estas aclaraciones porque estas denuncias, que se repiten y circulan, sugieren que quienes proponen al senador Doñate como Consejero en la Magistratura, incumplen la ley. Es al revés, lo que ha sostenido el abogado Fargosi está fuera de la ley”, aseveró Ibarra. Luego explicó en detalle: “El artículo 4 de la ley 24.937 (1997) establecía el requisito de 8 años de abogado para ser consejero. Luego, la sanción de la Ley 26.080 en el año 2006 modificó diversos artículos de la ley 24.937, pero no su artículo 4, que se mantuvo vigente” .

El senador rionegrino Martín Doñate (Unidad Ciudadana) Twitter

“Pero ese artículo sí fue sustituido por el art. 5 de la ley 26.855 (2013). Esta ley modificó la 24.937, eliminó el requisito de 8 años y requirió para desempeñar el cargo, las condiciones exigidas para ser diputado y respeto al estado de derecho y a los derechos humanos. Esta ley 26.855 fue declarada inconstitucional en algunos de sus artículos, no en todos, por el fallo Rizzo. Su artículo 5, que sustituía el artículo 4 anterior, no fue declarado inconstitucional y por lo tanto continuó vigente”, añadió la funcionaria cercana al presidente Alberto Fernández.

Finalmente, indicó que “el último fallo de la CSJN (Colegio de Abogados de la Ciudad) tampoco declaró inconstitucional ese artículo que exige los requisitos para ser diputado y que sustituyó la exigencia de 8 años de profesión de abogado. Por lo tanto, sigue vigente en la actualidad” .

