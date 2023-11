escuchar

El gobernador electo por la provincia de Mendoza, Alfredo Cornejo, habló este miércoles a raíz de las denuncias que se multiplicaron en redes sociales sobre supuesto fraude electoral en la primera vuelta. Sin que se haya presentado ante la Justicia Electoral un documento que acredite irregularidades, el actual senador provincial pidió por anticipado a la coalición hacer “un esfuerzo” y fiscalizar en el balotaje.

Durante su paso por LN+, Cornejo alertó: “Desde JxC, tendríamos que estar mucho más consustanciados en fiscalizar el comicio para que no haya fraude en muchas de las provincias del norte, donde el kirchnerismo tiene un peso estatal y podría hacer justamente fraude”.

Si bien aclaró que no existen pruebas sobre adulteración de actas en el primer tramo de la elección general, admitió haber notado “cosas raras”: “He visto urnas en las que algunos candidatos salen con cero votos u otras en las que tienen 30 o cuarenta votos”.

El gobernador electo por la provincia de Mendoza y senador, Gerardo Morales Marcelo Aguilar - LA NACION

Para el gobernador electo de la región de Cuyo, existen dos fenómenos a los que hay que prestar importante atención el próximo 19 de noviembre: “Se pueden mezclar dos cosas: la posibilidad de fraude y la presencia de fiscales que no están preparados”.

Con la intención de impedir que este potencial escenario se desarrolle, Cornejo llamó a toda la coalición de Juntos por el Cambio -integrada por Pro, la Unión Cívica Radical (UCR) y la Coalición Cívica (CC)- a “realizar su mayor esfuerzo militante fiscalizando en lugares donde el kirchnerismo tiene peso” y “está tentado”.

“Más que a quién votamos, yo pondría todo el énfasis del radicalismo y de la coalición JxC en estar unidos y custodiar ese comicio. Acá lo que tiene que haber es que en ninguna mesa de la República Argentina haya duda de fraude. Eso lo único que lo garantiza son los fiscales democráticos”, completó.

Fractura en JxC por el balotaje entre Massa y Milei

En alusión a las divisiones dentro del espacio por las diversas posturas que principales dirigentes como Patricia Bullrich, Mauricio Macri, Gerardo Morales, Martín Lousteau y otros esgrimieron a tres semanas de la segunda vuelta, Cornejo opinó que Juntos por el Cambio no se debe “comprometer” con ninguno de los dos candidatos.

Luego, a nivel personal, resaltó que “cada uno puede tener la opinión que quiera”. “El que quiere votar a Milei, que lo haga. Que no tenga ningún reproche”, dijo. Y arremetió: “Y los que no se animan y votan a Massa, que lo digan… No quisiera personalizar porque la personalización lo único que hace es dividir a JxC” .

“Unos argumentan que hay que votar a Milei porque si no tenemos ocho años de massismo. Pero para que eso pase, Massa tiene que ganar primero. No estoy tan seguro de eso. Y después, también para que gane Massa, JxC se tiene que dividir y no existir alternancia. Y respecto de una victoria de Milei, de ocurrir, la coalición tiene que estar unida para darle sensatez al país. Nosotros queremos que le vaya bien al país con cualquier presidente, incluido Milei”, analizó.

Sobre el final de la entrevista, el gobernador electo por Mendoza hizo una breve mención a la cena que Massa mantuvo con un grupo de legisladores y funcionarios de origen radical que hoy están ligados al oficialismo. “Estos son unos impostores. Todos ellos están en el kirchnerismo hace diez años. [Leandro] Santoro, las hijas de [Leopoldo] Moreau, Nito Artaza. Lo que ocurre es que tratan de usar el aniversario de los 40 años de democracia para hacer un lavado”, cerró.

LA NACION