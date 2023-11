escuchar

Las denuncias de que hubo fraude en perjuicio de Javier Milei (La Libertad Avanza) en las últimas elecciones se multiplicaron en las redes sociales, desde donde se convocó incluso a marchas para protestar contra el sistema. Lo que se cuestiona es lo más delicado del proceso electoral: el escrutinio. Y el disparador son mesas en las que, contra toda lógica, Milei aparece con cero votos.

Seguidores del candidato libertario destacan que hay unas 1700 mesas las que La Libertad Avanza (LLA) figura sin ni un solo sufragio para Milei, pero la Dirección Nacional Electoral dice que esto no implica que haya irregularidades a gran escala y la Cámara Nacional Electoral advierte que se hicieron “invocaciones de fraude sin fundamento”. ¿Por qué?

En primer lugar porque lo mismo que pasa con Milei sucede con Sergio Massa (Unión por la Patria) y con Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio) . De acuerdo con un informe publicado ayer por Chequeado, Milei tiene 1669 mesas con cero votos en el escrutinio provisorio, Massa, 1652, y Bullrich, 1675. El número es muy parejo entre las tres fuerzas principales. En cuanto a los otros dos competidores de las elecciones generales de octubre, Juan Schiaretti (Hacemos por Nuestro País) figura con 2406 mesas de cero votos para él, y Myriam Bregman (FIT), con 6611.

Y el análisis provincia por provincia muestra que en casi todos los casos los números de mesas en cero por candidatos son muy parecidos entre los tres que mejor desempeño tuvieron. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, Bullrich contabiliza 695 mesas en cero; Milei, 702 y Massa, 708. En Salta, 186, 180 y 174. En la Ciudad de Buenos Aires, 112, 112 y 113. En Santiago del Estero 78, 76 y 51 (acá Massa registra menos mesas sin ningún voto). En San Juan 90, 90 y 90.

La clave para entender la magnitud de problema, advierten en la Dirección Nacional Electoral (DINE), es que hay unas 1580 mesas en las que todos los candidatos figuran con cero votos. Eso reduciría las mesas problemáticas -dicen- a unas decenas. Marcos Schiavi, director nacional electoral, explicó a LA NACION que las que aparecen sin votos para ninguno son mesas cuyos telegramas no se cargaron. “Son casos en los que no llegó a tiempo el telegrama o, por ejemplo, llegó pero no se lee”, dijo el funcionario. “De La Libertad Avanza encontramos algunas que efectivamente en los telegramas están en cero: pueden ser mesas chicas, en otras puede tratarse de un error”, alegó. Fuentes que conocen el sistema reconocen que hay “picardías”, pero destacan que son frecuentes los errores en lo que se carga en los telegramas.

Patricia Bullrich, Sergio Massa y Javier Milei AGUSTIN MARCARIAN - POOL

El escrutinio provisorio, a cargo del Poder Ejecutivo, tiene un fin meramente informativo: que la noche de los comicios haya resultados disponibles. No son los finales y nunca se cuentan esa noche todos los votos, siempre hay mesas que no llegan a cargarse. El computo definitivo, que es el de validez jurídica, lo hace en paralelo la Justicia y su máxima autoridad es la Cámara Nacional Electoral. Por eso, en los tribunales insisten en que los problemas que se denuncian con los telegramas solo afectan al escrutinio provisorio, que no tiene valor legal.

¿Qué pasa hoy con el escrutinio definitivo? De los 24 distritos, 20 ya cerraron sus cómputos y le enviaron las respectivas actas finales a la Cámara; el proceso está terminado y no quedan cuestionamientos pendientes en la categoría presidente, explicaron fuentes judiciales. Solo falta que envíen el cierre La Rioja, Salta, Tucumán y Catamarca. En esos distritos, los procesos están avanzados y algunas provincias ya informaron incluso que tienen todo cerrado.

“Al día de hoy no ingresó a la Cámara Nacional Electoral ninguna apelación cuestionando la validez de los resultados de escrutinio de ninguna mesa de votación en todo el país”, dijo a LA NACION anoche Hernán Gonçalves Figueiredo, secretario del tribunal. En la Justicia destacan que se trató de una elección con muy baja incidencia de planteos de irregularidades.

No está sistematizada la información respecto de las “incidencias” que se hayan planteado en la categoría presidente en las distintas provincias, donde es habitual que se abran algunas urnas cuando un partido lo pide y la Junta Electoral considera que hay fundamentos suficientes. Si esto ocurrió, a juzgar por la falta de apelaciones, los partidos finalmente avalaron las decisiones tomadas.

Para Fernando Cerimedo, el responsable tecnológico de LLA, “es muy poco probable que pueda haber fraude en las elecciones”. En una entrevista con el periodista Iván Schargrodsky, Cerimedo dijo: “Lo que puede ocurrir es que nos roben las boletas, que nos cambien algún acta, y lo tenemos que resolver nosotros con fiscalización. Pero no creo que haya fraude porque antes de las PASO yo le hice un pedido a la Cámara Nacional Electoral y a la DINE del código fuente, de las licitaciones de Indra y de Smarmatic, del funcionamiento, la lista de empleados,... un pedido gigante y me dieron toda la información. Tenemos acceso al código fuente de transmisión, de la nube de Indra, podemos auditar en conjunto. Si van a hacer fraude, que yo lo dudo, tenemos todas las herramientas para detectarlo antes. De hecho, lo estuvimos haciendo”.