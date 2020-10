Fuente: Télam

Alicia Castro aseguró hoy que el presidente Alberto Fernández le pidió que "revea" su decisión de renunciar como embajadora en Rusia, un cargo que no llegó a ocupar, ya que su pliego se congeló por las diferencias con el Gobierno.

"Tuvimos un intercambio telefónico donde me pidió que revea mi decisión. Le respondí que si lee mi carta va a entender cuáles son los motivos", aseguró Castro, que fue embajadora en Caracas entre 2006 y 2011, en diálogo con radio AM 530.

Y reiteró que el tratamiento de su pliego en el Senado no se congeló por pedido de Fernández, sino que ella pidió postergarlo por la pandemia. "El Gobierno no pidió la renuncia, ni me lo sugirió por ningún canal", remarcó.

La exembajadora en Venezuela contó que el diálogo con el jefe del Estado "fue breve". "Le dije que lo lamentaba mucho, pero que no estoy de acuerdo con la política de Relaciones Exteriores. Por lo tanto, no resulta responsable de mi parte tomar mi cargo como embajadora, que ha sido dilatado por la pandemia", aseguró.

Castro repudió hoy la decisión del Gobierno de apoyar la resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que condena las violaciones a los derechos humanos que se cometen en Venezuela y le mandó una misiva de renuncia a Fernández.

"Quiero presentar mi renuncia como embajadora, porque no estoy de acuerdo con la actual política de Relaciones Exteriores", dijo la exfuncionaria, quien expresó su agradecimiento a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, por haberla "honrado" con la designación y apuntó contra la gestión de Fernández.

Según la exembajadora en Londres, el respaldo del Gobierno a la condena de la ONU al régimen de Nicolás Maduro "constituye un dramático giro en la política exterior y no difiere en absoluto de lo que hubiera votado el gobierno de Mauricio Macri".

