Alimentos no entregados: diputados opositores citaron a Pettovello a declarar en la Comisión de Salud y Acción Social

En medio del escándalo por los alimentos no entregados, diputados de la oposición firmaron un documento para citar a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, a formar parte de la Comisión de Salud y Acción. “Hay muchos temas por informar y explicar. No se puede jugar a las escondidas”, le aclaró el legislador de Unión por la Patria (UP) Germán Martínez a través de su cuenta personal de X. Sin embargo, no está obligada a asistir a la convocatoria porque no corresponde a una interpelación.

“Los diputados/as nacionales abajo firmantes, nos dirigimos a Ud. a los fines de convocarla a una reunión informativa de la Comisión Acción Social y Salud Pública de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, que se realizará el día martes 11 de junio a las horas 13.30. En caso de verse Imposibilitada de asistir en el día y fecha mencionada tenga a bien informarnos una fecha alternativa en el curso del mes de junio”, detalló el comunicado.

Muy importante y urgente.



La Ministra de Capital Humano Sandra Pettovello fue citada a la Comisión de Salud y Acción Social de @DiputadosAR



La convocatoria es para el martes 11/6 a las 13.30 hs.



Hay muchos temas por informar y explicar. No se puede jugar a las escondidas. pic.twitter.com/d7dsHILDW3 — GERMAN MARTINEZ (@gerpmartinez) June 5, 2024

Además, los diputados que rubricaron la citación explicaron que el motivo de la invitación se debe a la “preocupación por la situación de los alimentos no entregados y en riesgo de vencimiento” y a expresarse sobre “la grave situación social que vive nuestro país en el marco de la Emergencia Alimentaria decretada por ley 27701 hasta el 31/12/25″.

Por último, le exigieron a Pettovello que “es imperioso para los integrantes de la Comisión conocer de primera mano cuales son las políticas que se ejecutaran desde el ministerio que usted conduce”.

La convocatoria a Pettovello

El diputado de UP Pablo Yedlin fue quien esta tarde hizo oficial la citación a la ministra de Capital Humano: “En el marco de confianza, colaboración y control que tiene el Congreso con el Poder Ejecutivo, y en base a la situación que estamos viviendo con el tema alimentario en la Argentina, hemos pedido que venga para que pueda contestar las preguntas que tenemos de su área”.

Además, aclaro que es una “convocatoria” y que, en caso de que Pettovello no pueda asistir, la Comisión se pondrá al mando del día y horario que la ministra pueda ir.

Grabois festejó el fallo contra Capital Humano

Luego de que la Cámara Federal ratificara la medida cautelar presentada por el juez Sebastián Casanello y rechazara la apelación del ministerio, el dirigente social celebró la decisión. “Ganamos la apelación. Sorpresas te da la vida. Contala como quieras Pettovello, pero tenés 24hs: repartí la comida. Nosotros, sin miedo, hasta que no falte pan en ninguna mesa. Bienvenida la sanción. No hay batalla sin heridas”, le dedicó Juan Grabois a la ministra a través de su cuenta personal de X.

De esta manera, la Justicia ordenó al ministerio de Capital Humano que implemente un plan de distribución para las más de 5000 toneladas de alimentos que se encuentran retenidos en los galpones de Villa Martelli y Tafí Viejo. También les dio un lapso máximo de 24 horas para completar las entregas.

