El show de Milei con Fantino: cantos, insultos a periodistas, promesas osadas y una confusión insólita

Javier Milei visitó ayer el canal de streaming Neura y le dio a su amigo Alejandro Fantino la nota más larga de su presidencia. Durante 4 horas y 40 minutos, de corrido, analizó el nuevo régimen cambiario, elogió a su gabinete (incluido el canciller Gerardo Werthein, a quien ratificó en el cargo) y exhibió su furia contra economistas y periodistas que le marcaron contradicciones o pusieron en duda sus decisiones.

Milei con Fantino: "Se van a tener que meter los productos en el orto"

“Mandril, decime qué se siente”, cantó a capela orgulloso, con la melodía de Bad Moon Rising (Creedence Clearwater Revival), que la hinchada argentina cantaba en el Mundial 2014 con dedicatoria a Brasil. Los periodistas Jorge Fernández Díaz, Carlos Pagni y Alfredo Leuco fueron algunos de los destinatarios de sus insultos. También los economistas Hernán Lacunza y Carlos Melconian.

Milei con Fantino: el momento en el que canta "Mandril, decime que se siente"

En medio de las expresiones de enojo y fastidio del Presidente, Fantino le aconsejó que mirara “para adelante” y no para los costados. Le dijo: “Vos estás jugando en la selección, te está yendo bien, ¿vos lo viste a Messi o Cristiano Ronaldo mirar para afuera cuando hace un gol y decir: ‘Esto se lo dedico a tal, que dijo que yo no iba a patear al arco?”. Milei lo interrumpió: “Error. Error. Toda esa gente y periodistas ensobrados, operadores, basuras, le envenenan la vida a la gente con mentiras, calumnias, injurias, tratando de que esto se caiga. Vos te estás rompiendo el lomo laburando y haciendo algo inédito...”. Pero además agregó, siempre siguiendo la comparación con la estrella de la selección argentina: ¿Sabés que? Messi se defendió de esto. Le dejaron de hablar al periodismo por basuras asquerosas“.

El ataque de Milei a todos los que lo criticaron

Confiado con las primeras reacciones al nuevo régimen cambiario, Milei hizo además promesas osadas, como que en un año la inflación va a ser cero. “¿Qué? ¿No vamos a tener inflación el año que viene?“, le preguntó Fantino. ”No, a partir la segunda mitad del año, no", le respondió Milei. “Yo no se cómo vivir sin inflación. A mi un poco de inflación dejame eh”, le contestó el animador, actuando desconcierto.

Milei prometió "inflación cero" en un año

El Presidente exhibió su furia, sobre todo, cuando habló de las críticas por “la foto” con Donald Trump que Milei fue a buscar a Estados Unidos en su último viaje y que no consiguió. Llamó “estos imbéciles” a quienes le marcaron que no había obtenido la imagen deseada y repitió “la foto, la foto”, con una voz impostada y burlona. Destacó el “apoyo total” de ayer de Scott Bessent, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, y dijo: “¿Te pensás que necesito una foto con Trump? Si la administración nuestra está en perfecta sintonía con la administración de Trump”.

El Presidente no explicó, no obstante, por qué hizo un viaje semejante -con gastos a cargo del Estado- si no tenía garantizado el encuentro con el presidente estadounidense.

Milei contó además la trastienda del anuncio, el viernes pasado, del nuevo régimen cambiario. Relató que para sorprender a todos no les dijo ni siquiera a sus ministros, que estaban reunidos con él, lo que iba a comunicar públicamente minutos después. Contó que incluso los engañó. Y que a los abogados que tenían que firmar los documentos necesarios para el anuncio los mantuvieron “encerrados cuatro horas” para que nada se filtrara. Según Milei, ni siquiera Santiago Caputo -otro muy elogiado ayer por el Presidente- estaba al tanto y sólo lo supo el día mismo del anuncio.

El hermetismo con el que se manejó el anuncio sobre la salida al cepo: el encierro de cuatro horas a los abogados del Estado y el festejo

En su insistencia sobre cómo protegió el secreto dijo que uno de los objetivos fue que nadie que tuviera información interna (o sea, sus funcionarios) saliera a comprar dólares y les contestó a quienes, según él, le reclamaban que explicara lo que estaba pasando. “Pelotudo, estoy negociando”, dijo. Y le echó la culpa al “imbécil de Guzmán [Martín, exministro de Economía]” de la ley que obliga a que el acuerdo con el FMI pase por el Congreso.

Tan larga fue la entrevista que Fantino, que se deshizo en elogios para con el Presidente (hasta lo comparó con Lionel Messi), tuvo que levantarse unos minutos para ir al baño, lapso en el que Milei siguió siempre al aire.

Ya sin temas en la agenda de la conversación, hablaron de futbol, de cine y de viejas anécdotas que Milei contó hasta el hartazgo y ayer volvió a repetir, como su pasado en una banda de rock. La charla también versó sobre boxeo, la NBA, videojuegos y superhéroes (Milei dijo que su favorito es el Joker, también conocido como el Guasón).

El momento en que Alejandro Fantino se levanta de la entrevista para ir al baño

Cuando la conversación vagaba por los más diversos asuntos, Fantino le preguntó “¿Fuiste a la casa de Verdi?, está en Parma", pero Milei entendió otra cosa y respondió: “No, la casa de Alberdi en Tucumán es una pizzería”. ”¿Qué? No entiendo. Hay una pizzería en Tucumán que se llama la casa de Verdi?“, le preguntó su interlocutor. Milei se dio cuenta entonces de la confusión: ”No, perdón, digamos, pensé que me habías preguntado por la casa de Alberdi".

La entrevista tuvo un momento presentado como “histórico”. Fue cuando Milei le regaló a Fantino una pila de papeles escritos a mano. Según el Presidente, los borradores de la salida del cepo. “¿Vos sabés lo que es esto?“, le preguntó, agradecido, el receptor del regalo. El Presidente le contestó: “¿Quién me puso en primera, Fantino?”. Su interlocutor volvió a elogiarlo: “Fue una mera casualidad, es como Messi... vos te pusiste solo, Javi”.

Milei le regala a Fantino “los papeles de la salida del cepo” y Fantino lo compara con Messi

El Presidente habló también de cómo imagina su vida en el futuro. “Si existe una reelección va a ser una decisión de los argentinos. En ese caso, podríamos seguir con las reformas promercado, pero termina 2031 y yo desaparezco. No me van a ver más el pelo. Me voy solo, al medio del campo, con mis perros. No me vas a poder encontrar de ninguna manera”, dijo. Y precisó que el requisito para ese lugar alejado de todo es que tenga cerca veterinarios. “Para que me puedan atender a mis hijitos”, explicó.

También dijo que se quiere dedicar a leer, escribir, dar conferencias y vivir con sus perros, y que su vida en Olivos hoy es muy austera.

“¿Sabés cómo estoy vestido todos los días en Olivos? Con unos mamelucos que me regaló Marín [Horacio, presidente de YPF]. Todos los días me levanto y me pongo los mamelucos. Los descubrí en Vaca Muerta". Según Milei, tiene cinco y son ideales porque le permiten jugar y revolcarse con sus perros con total libertad. Arriba, para que lo puedan morder, relató, usa una campera de la selección argentina.

