Amado Boudou, sobre el acuerdo con el FMI: “No debe condicionar la vida de las familias argentinas”

“No debe condicionar la vida de las familias argentinas”, advirtió el exvicepresidente Amado Boudou, al analizar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En el marco de la inauguración de una unidad básica en el barrio porteño de La Paternal, Boudou, quien se encuentra bajo el régimen de libertad condicional luego de haberse quedado con el 75 por ciento de las acciones de la imprenta Ciccone , fue recibido entre besos y abrazos.

“La historia argentina nos muestra que cada vez que hubo un acuerdo con el Fondo a las argentinas y a los argentinos nos fue muy mal y nos hipotecaron”, sostuvo el exvicepresidente, y remarcó: “Yo quiero -y creo- que nuestro Gobierno va a llevar adelante un acuerdo que no permita que pase lo mismo que esa historia reciente. En necesario no levantarse de la mesa de las negociaciones, es necesaria la paciencia y seguir negociando, pero es muy importante también que sea con el acompañamiento del poder popular”.

Bajo un pasacalles que decía “Lealtad a los Leales”, Boudou se subió al escenario, dio un breve discurso para después sacarse fotos con la militancia presente. Hasta hizo un pogo con un tema del músico Indio Solario, por lo que dijo sentirse “muy feliz”.

Al referirse a “Soberanxs”, el partido que lanzó tras la derrota oficialista junto a la exembajadora en Venezuela, Alicia Castro, Boudou señaló: “Es un punto de encuentro para que muchas voces del Frente de Todos (FDT) puedan expresarse libremente y plantear los distintos puntos de vistas sobre lo que pasa en el país y en el mundo” .

En una reflexión sobre el tiempo que pasó detenido, Boudou lo consideró “lo peor”. “Sobre todo la imposibilidad de poder estar con tus hijos, de poder compartir con tus hijos y con la familia”, dijo, y opinó: “La cárcel es el intento para acallar, el intento para asustar, el intento de disciplinamiento, cosa que de ninguna manera va a suceder”.

En este contexto, Boudou se refirió al sobreseimiento de la vicepresidenta Cristina Kirchner de las causas Hotesur y Los Sauces. “Demuestra a las claras que algo que se había armado para tratar de condicionar a la principal líder popular del país no solo no sucedió, si no que quedó demostrado que era una gran mentira”, opinó.

Por último, al ser consultado por si formaría parte del gobierno de Alberto Fernández, Boudou remarcó: “Yo en este momento no tengo la posibilidad de formar parte porque tengo una condena judicial”.

Con información de la agencia Télam