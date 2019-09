Fuente: Archivo

Marcelo Birmajer sufrió esta tarde un ataque en la calle. Un hombre de alrededor de 30 años lo increpó, y le dijo: "¿Vos sos Birmajer?...¡qué fascista eh!. No vas a poder caminar tranquilo por la calle nunca más". Así lo contó en Twitter el periodista Martín Kanenguiser, amigo del escritor.

Por la noche, Birmajer fue entrevistado en TN, y se refirió al episodio, que ocurrió entre las calles Sarmiento y Riobamba de la ciudad porteña. "Me preocupa que, si ganan los Fernández esto se convierta en una política de Estado, que pongan gente organizada a gritarnos y no dejarnos transitar por la calle", dijo. Para él, esta amenaza es reflejo del "autoritarismo kirchnerista", por eso teme qué pueda suceder ahora si vuelven a tener "las riendas del Estado".

Además, al narrar los hechos contó: "[El hombre] se quedó parado en el lugar, no me impedía seguir caminando, pero no lo dijo al pasar. Se quedó esperando que yo hiciera algo más. Yo no hablé, seguí caminando. No apuré el paso pero no respondí nada".

Entonces, Birmajer señaló que hay muchas formas de reaccionar ante una agresión, pero aclaró: "Nunca es amedrentando o agrediendo a alguien por la calle". De esta manera, dijo que si bien el que lo agredió es "un fascista más joven y más alto" que él, caminará tranquilo por la calle. "Yo jamás le voy a gritar a nadie, piense lo que piense y haga lo que haga", sostuvo.