Milei viajará a Noruega para acompañar a María Corina Machado a la ceremonia del Premio Nobel de la Paz

El presidente Javier Milei acompañará a la líder opositora venezolana María Corina Machado en la ceremonia del Premio Nobel de la Paz en Noruega. La política de 58 años le confirmó su asistencia al Instituto Nobel este sábado.

La ceremonia se llevará adelante el 10 de diciembre en Oslo. El evento coincide con el Día Internacional de los Derechos Humanos. “Estuve en contacto con la señora Machado esta noche y me confirmó que estará en Oslo para la ceremonia. Dada la situación de seguridad, no podemos dar más detalles sobre la fecha y la forma en que vendrá”, afirmó Kristian Berg Harpviken, del Instituto Nobel.

Tal como publicó LA NACION, Corina Machado ganó el Premio Nobel de la Paz por mantener “viva la llama de la democracia en medio de una creciente oscuridad”, un enérgico mensaje para el régimen de Nicolás Maduro justo en momentos en que también enfrenta una fuerte presión desde Estados Unidos.

La oposición venezolana convocó para este sábado marchas en varias ciudades del mundo con el objetivo de “acompañar el reconocimiento hasta la valentía de cada venezolano, porque el Nobel es de todos y la esperanza también”, según una convocatoria en redes sociales.

Machado usó sus redes sociales para agradecer el apoyo y la presencia de Milei en la ceremonia. “¡Gracias, Argentina, por acompañar la libertad! Nuestro profundo agradecimiento al presidente Javier Milei (@JMilei) por confirmar su asistencia a la ceremonia del Premio Nobel de la Paz en Oslo, acompañando a la líder de Venezuela @MariaCorinaYA", publicó en X.

Y sumó: “Su presencia en Noruega es un gesto de hermandad continental que reafirma el compromiso de Argentina con la democracia y la defensa de los derechos humanos del pueblo venezolano”.

Además de Milei, Machado estará acompañado de los presidentes de Paraguay, Santiago Peña; de Ecuador, Daniel Noboa; de Panamá, José Raúl Mulino; y el líder opositor venezolano, Edmundo González.

El comité Noruego del Nobel premió a Machado por su promoción de los derechos democráticos y su búsqueda de una transición pacífica en el país, donde se encuentra radicada en un lugar secreto. Es la primera vez que se mostrará en un evento públicamente por fuera de Venezuela desde las elecciones presidenciales, donde Nicolás Maduro se coronó presidente a pesar de las denuncias de fraude de la oposición. A Machado se le había impedido presentarse.

Milei se ha mostrado como un ferviente aliado de Machado desde los comicios, que la gestión libertaria también clasificó como fraudulentos. El año pasado, a dos días de las elecciones en el país, Machado tuvo una grata conversación telefónica con el mandatario, al cual le agradeció su apoyo y compromiso durante los meses previos. En ese entonces, Milei le había reafirmado su apoyo a la causa, a los valores democráticos y a la libertad.

El fiscal general de Venezuela declaró que si Machado abandonaba el país para recibir el premio, será considerada “fugitiva”.

La entrega del Nobel coincidirá con el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico, donde ya se contabilizan 87 muertos por los ataques de Washington. Aunque Estados Unidos afirma que los ataques son parte de operaciones contra el narcotráfico, expertos cuestionaron la legalidad de los ataques. Maduro, en tanto, asegura que tienen el objetivo de derrocarlo y apoderarse de las riquezas del país.

Al recibir el premio, Machado le agradeció al presidente Donald Trump por su ayuda para garantizar la transición democrática en el país. “¡Dedico este premio al sufrido pueblo de Venezuela y al presidente Trump por su decidido apoyo a nuestra causa!”, escribió en X, tras recibir el galardón.

