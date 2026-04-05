Ana Juan, la postulante a jueza que despierta elogios y suspicacias en Comodoro Py

En la primera tanda de pliegos enviados al Senado por el Ejecutivo sobresalieron, por sus conexiones, dos nombres: el de Emilio Rosatti, hijo del ministro de la Corte Horacio Rosatti; y el de Ana María Cristina Juan, esposa del juez federal de Comodoro Py Marcelo Martínez de Giorgi.

La remisión de este segundo pliego fue rápidamente leído como un gesto del Gobierno para congraciarse con el magistrado, que lleva desde septiembre la causa por la criptomoneda $LIBRA, acaso el expediente con mayor capacidad de daño sobre el presidente Javier Milei y su hermana Karina.

En Comodoro Py, sin embargo, la esposa de Martínez de Giorgi es también “Ana Juan”, una secretaria letrada expeditiva, cuyo extenso y ascendente recorrido le permite enfrentar sin apuros las suspicacias que se alzaron en torno a su postulación.

Recibida en la Universidad de Buenos Aires hace 34 años, doctora en Derecho por la Universidad de Palermo, Ana Juan es desde largo tiempo funcionaria de la Cámara Federal de Comodoro Py, un lugar estratégico donde se revisa todo lo actuado en la etapa de instrucción de las causas que más preocupan al poder.

Su carrera allí comenzó en los 90. Fue auxiliar, escribiente, prosecretaria y finalmente secretaria letrada, cargo que ocupa hace más de una década. Ese recorrido le permitió observar recambios completos en las dos Salas que conforman la Cámara; también ganar, por unanimidad, el primer lugar en el orden de mérito elaborado por Consejo de la Magistratura. Según el recuerdo de uno de sus competidores, ella consiguió gran ventaja en el examen escrito.

A su ya amplio inventario de facultades, Ana Juan sumó nuevas responsabilidades el año pasado, al ser designada como titular de la “oficina judicial” de la Cámara, un órgano del nuevo sistema acusatorio que si bien todavía no ha sido inaugurado oficialmente, ya fue puesto en marcha.

Hay quienes no dudan en afirmar que, por detrás de los jueces, Ana Juan es hoy la persona más poderosa del segundo piso de Comodoro Py, donde se emplaza la Cámara.

Sobre ella recaen la organización de audiencias y cuestiones de superintendencia, además del manejo de una de las palancas más sensibles: es la responsable de los sorteos que definen en qué juzgado de Comodoro Py tramitarán las denuncias; a veces electrónicos, a veces con bolillero, siempre vistos de reojo.

“Ella opera en el corazón del sistema”, describe un funcionario que la valora, en alusión al lugar que ocupa dentro del engranaje judicial.

“Es una judicial de toda la vida”; “lo tiene merecido hace tiempo”; “se lo ganó”, opinaban en Comodoro Py de la noticia.

Pese a ser especialista en materia penal y doctora, no es su vuelo teórico el que despierta elogios en los tribunales, sino su “personalidad” y “oficio”.

Camino a Hurlingham

Voces judiciales de ayer y de hoy le asignan un estilo “directo” y “eficaz”, que la dejan, sostienen o dar a entender, en “sobradas” condiciones de hacerse cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de Hurlingham.

Se trata de una sede judicial nueva, creada en 2015, que espera para constituirse un juez titular y un trámite formal de la Corte. Según la descripción que ofreció la propia Ana Juan, cuando concurrió al Senado en noviembre de 2023, se trata de una jurisdicción atravesada por las drogas, la falsificación de datos y algunas controversias medio ambientales.

Cuando comparezca ante la Comisión de Acuerdos en el Senado lo hará por tercera vez, puesto que su nombre ya había sido incluido en los pliegos enviados a la Cámara alta por el expresidente Mauricio Macri, en 2018, pero retirado luego por Alberto Fernández, junto a otros 130 aspirantes más, en 2019.

Ana Juan

Fue enviado una vez más por Fernández, en mayo de 2023, y vuelto a retirar por Javier Milei, en diciembre de ese mismo año.

Madre de dos hijos adultos, en su corta exposición ante la Comisión de acuerdos del Senado, Ana Juan destacó lo difícil que es para las mujeres llegar a esa instancia de la selección, y dijo: “Estas capacidades que tenemos las mujeres de ser organizadas (por eso somos grandes secretarias y nos eligen siempre como secretarias dentro de la administración de justicia) y esa fuerza de trabajo que hace que volvamos a casa y sigamos trabajando, quisiera poder desarrollarlas en mi tarea como magistrada, de manera tal que formemos un juzgado eficiente, en el que se valoren las diferencias y se respeten los derechos”.