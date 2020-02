Andrea Rabolini, la excuñada de Daniel Scioli, fue designada en un cargo estatal

Andrea Rabolini ocupará el cargo "con carácter transitorio y por el término de 180 días hábiles"

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de febrero de 2020 • 12:14

Andrea Silvina Rabolini, excuñada de Daniel Scioli, fue designada como directora de Programas Culturales y Museo Casa Rosada. El nombramiento fue oficializado con la publicación del decreto 161/2020 en el Boletín Oficial de este martes.

No es la primera vez que Rabolini, que es abogada y periodista, trabaja en el Poder Ejecutivo Nacional. En 2009 fue nombrada en la Secretaría General de Presidencia. La hermana de Karina también se desempeñó como directora del Programa Culturas en 2015.

En el primer artículo del decreto 161/2020 se aclara que la designación es transitoria (por 180 días) porque Rabolini no reúne los requisitos mínimos establecidos en Nivel A - Grado 0 del artículo 14 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del Sistema Nacional de Empleo Público (Sinep).

Según el Sinep, los requisitos que necesarios son: "a) Título universitario de grado correspondiente a carrera de duración no inferior a cuatro años y a la función o puesto a desarrollar; b) Especialización avanzada en los campos profesionales correspondientes a la función o puesto a desarrollar, acreditable mediante estudios de postgrado o en entidades de reconocido prestigio y solvencia académica y/o profesional; y c) Experiencia laboral en la especialidad atinente a la dicha función o puesto acreditada por un término no inferior a seis años después de la titulación".

El decreto