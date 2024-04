Andrés Larroque, irónico con Alberto Fernández: “Siempre fue un excelente tuiteador, en ese rubro es creativo”

Escuchar

En medio del cruce entre el presidente Javier Milei y su antecesor, Alberto Fernández, el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque, se sumó a la polémica y destacó irónicamente la habilidad de interactuar en redes sociales del, exprimer mandatario.

“Alberto Fernández siempre fue un excelente tuiteador, en ese rubro es creativo”, aseguró Larroque en diálogo con Radio Splendid, al ser consultado por el reciente cruce entre el Presidente y el exmandatario.

La declaración de Larroque, quien en el pasado destinó duras críticas al expresidente, se da después de que Fernández le respondiera esta mañana a Javier Milei, luego que este lo calificara ayer como “títere” tras haber relativizado los logros económicos del gobierno libertario.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el ex jefe de Estado apuntó: “Si el presidente se refirió a mí llamándome ‘títere’ quiero decirle que no lo soy, no lo fui, ni lo seré. También debe saber que mi perro no me aconseja (y está vivo), que las ‘fuerzas del cielo’ no me mandan señales y que mis acciones y reacciones son el resultado de la reflexión y no de alteraciones psicológicas”.

El descargo del exmandatario se da horas después del discurso de Milei en la cena de Fundación Libertad, en la que el Presidente marcó lo que considera los avances económicos de su gestión y apuntara fuerte contra su antecesor por no celebrar sus medidas.

“¿Lo escucharon lo del títere? Hicimos un ajuste de 7 puntos del PBI y el caradura dice que fue insignificante”, dijo en un momento Milei al apuntar contra Fernández, quien así había calificado uno de los anunciados como logros por el libertario.

En este contexto, Fernández utilizó X para publicar su respuesta. “Si el presidente se refirió a mí llamándome ‘títere’ quiero decirle que no lo soy, no lo fui ni lo seré”, comenzó, y siguió: “También debe saber que mi perro no me aconseja (y está vivo), que las ‘fuerzas del cielo’ no me mandan señales y que mis acciones y reacciones son el resultado de la reflexión y no de alteraciones psicológicas”.

Al ser consultado por esta cuestión Larroque se limitó a destacar la “creatividad” del exmandatario a la hora de tuitear en la red social. A días de finalizar su mandato el funcionario bonaerense llegó a decir que algunas de las declaraciones de Fernández le daban “pena” luego que este sostuviera que la pobreza estaba “mal medida”.

En otro tramo de la entrevista radial Larroque se refirió a la reaparición pública de Cristina Kirchner, quien encabezará este sábado un discurso en Quilmes en el marco de la inauguración del microestadio presidente Néstor Kirchner en aquella localidad.

“Recibí la invitación protocolar del municipio de Quilmes y una citación del PJ. Por supuesto que la intención es participar”, señaló Larroque. Y tras ello agregó: “Entiendo que lo del sábado tiene que ver con recordar una fecha muy simbólica y significativa para todos nosotros. La discusión ya no es con Cristina, hay que eximirla, los que tenemos responsabilidades debemos tener la madurez de sentarnos y tener esos debates”.

Por otro lado, Larroque se refirió a la actitud del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien desistió de subir al escenario durante la marcha universitaria nacional, en defensa de la educación pública.

“Axel es muy receptivo y prudente, y de ninguna manera va a pretender capitalizar un movimiento que ha sido tan amplio. Por encima de los réditos políticos está la causa colectiva y general”, aclaró Larroque y sobre la figura del gobernador destacó: “Me parece que llegó el momento de reconocer que Axel es el jefe político de la provincia de Buenos Aires, porque lo han revalidado en una segunda elección y debemos colaborar constructivamente en ese proceso. Es una figura con proyección nacional y todos podemos ser parte de eso”.

En ese sentido, Larroque también se refirió a la interna del partido y al respecto concluyó: “En el seno del peronismo es un tiempo de reencuentro. Creía que en 2019 con el Frente de Todos lo resolveríamos, evidentemente no pudimos. Hacer una coalición para luego pelearse no fue un buen mensaje y hemos pagado el costo”.

