Andrés Larroque: “Me quedan dudas de que el Presidente tenga la intención de que el peronismo gane”

El secretario general de La Cámpora y ministro de Desarrollo Comunitario de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, puso en duda que el presidente Alberto Fernández quiera que gane el peronismo en las próximas elecciones.

“Viendo los movimientos eclécticos y confusos que viene realizando, a mí me quedan dudas de que el Presidente tenga la intención de que el peronismo gane. Si no, no se comprende lo que está haciendo”, afirmó el dirigente en diálogo con Radio El Destape.

Consultado sobre el acto del sábado para respaldar la candidatura de Cristina Kirchner, Larroque señaló: “Lo que se busca es romper una situación de proscripción, tenemos que acumular fuerzas y luego que ella defina, por supuesto. Lo organiza el mismo espacio que motorizó el acto en La Plata, son un conjunto de organizaciones políticas y sociales. La Patria es el Otro es un conjunto de organizaciones que ha decidido recuperar la iniciativa que tuvimos cuando comenzó el juicio oral que terminó con un fallo payasesco. La idea es que se pueda votar a quien el pueblo quiera votar. No pasa por una cuestión de deseo de Cristina. Lo que ella está demandando no es una solución mágica sino un compromiso colectivo. Hay que enfrentar un sistema de poder y se necesita de todos los sectores. Me parece que es eso lo que ella viene reclamando”.

“Yo trabajo cada minuto para la candidatura de Cristina. La reunión del peronismo en la calle Matheu fue muy buena, el Presidente no tuvo una registro claro de esa situación y lo que hizo fue detonar eso al otro día con quien hoy funge como su vocero, que es el ministro de Seguridad (Aníbal Fernández). El único paso que hay que dar es que Cristina sea candidata. Todo lo demás es enredar a la gente en un debate confuso. El Presidente tiene una responsabilidad muy grande y debe ponerse positivamente a construir las condiciones para que el peronismo gane. Viendo los movimientos eclécticos y confusos que viene dando, a mí me quedan dudas de que el Presidente tenga la intención de que el peronismo gane. Lo tengo que decir de esta manera porque si no no se comprende lo que está haciendo, máxime cuando hay unas declaraciones de ayer, que nadie desmintió, en las que el Presidente dice que él puede terminar con 20 años de kirchnerismo. Esa es la consigna del macrismo, de la Argentina de los grupos de poder, es una premisa del poder concentrado terminar con el kirchnerismo. Yo espero que eso sea desmentido o sea aclarado, pero de no serlo es de extrema gravedad”.

Larroque en la apertura de sesiones de la legislatura bonaerense Eva Cabrera / Télam

Sobre la posibilidad de una ruptura en el Frente de Todos como producto de esta disputa, el secretario general de La Cámpora aseguró: “La unidad la construyó Cristina, el espacio lo construyó ella y el conjunto de sectores que la acompañan. Me parece que en su momento Alberto fue convocado para tener un rol principal y evidentemente nunca hubo una comprensión cabal de cuál era la tarea que le tocaba asumir. Y él llegó a la presidencia por el kirchnerismo. Entonces que él esté proponiendo terminar con el kirchnerismo son expresiones dolorosas porque son muy parecidas a las que escuchamos de terminar con 70 años de peronismo. Termina tomando posiciones del enemigo. Es extraño y preocupante”.

Sobre la insistencia del Presidente con hacer unas PASO en el FDT, Larroque fue tajante: “Nosotros se lo aclaramos. El desafío es enfrentar un sistema de poder, más allá de una estratagema electoral. Nosotros tenemos una experiencia traumática con las PASO en 2015. Más allá de que nadie teme competir, porque nuestros compañeros ganaron ayer en Chubut. Pero para enfrentar ese sistema de poder se necesita cohesión, unidad, programa, liderazgo y todo lo que no tienda a acumular en Cristina es distraer, dividir y favorecer al enemigo”.

Acerca de las encuestas que marcan que Cristina no podría ganar una segunda vuelta, el ministro de Axel Kicillof señaló: “Son razonamientos muy extraños. Están preocupados porque Cristina tiene un techo de 40 y pretenden solucionarlo con candidatos que no tienen piso. Desde ya que está instalada desde hace tiempo esa idea. Son falacias que construye el sistema cultural, que permea nuestro propio espacio y nos generan contradicciones y debilidades. Cristina es la dirigente que más mide, no del peronismo sino de todos los dirigentes, siendo víctima de un hostigamiento sin precedentes, salvo Perón y Evita no hubo otra figura que soportara semejante bombardeo, con intento de asesinato de por medio, con condena de por medio, teniendo ella una actitud de bajo perfil, porque no está interviniendo permanentemente y a pesar de ello es la dirigente que más mide y me parece un reduccionismo absoluto decir que el problema es el techo que tiene”.

