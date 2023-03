Andrés Larroque dijo que el Presidente es responsable por la “desilusión” que causó su gestión y le pidió que deje de victimizarse

escuchar

“Desilusión”: esa fue la palabra con la que definió esta mañana el secretario general de La Cámpora, Andrés Larroque, la gestión de Alberto Fernández, pese a que ayer el Presidente intentó algunos gestos hacia el kirchnerismo durante la apertura de sesiones en el Congreso. Un día después, el también ministro bonaerense dijo que el mandatario se “victimiza” y le pidió hacerse responsable por estos años frente al Ejecutivo. Además se refirió a la ausencia de Máximo Kirchner en el recinto.

Convencido de que la candidata del Frente de Todos tiene que ser Cristina Kirchner, pese a que considera que está proscripta, Larroque ironizó con el bajo apoyo que tiene Fernández. “Lo que sí me parece raro con esas alquimias que a veces se plantean de ‘vamos a ganar con un candidato que mide 5 puntos’”, deslizó, ante las discusiones hacia el interior de la coalición sobre cómo organizarse para los comicios.

Pese a que en el primer tramo de la entrevista con Radio 10 Larroque mostró cierta conciliación con el primer mandatario, cuando dijo que en su alocución hubo “algunas cosas positivas”, después lo fustigó.

“Siempre hay que discernir lo que es un discurso y lo que es la realidad, o lo que se puede ejecutar. Ayer en todo lo que tuvo que ver con el posicionamiento a las cuestiones vinculadas a la Justicia, uno comparte. Después había otro costal, que es lo que ocurre con eso. Pero en términos de lo que puede ser un discurso, puede haber coincidencias. Claramente hay cuestiones económicas que uno no comparte. Hay cuestiones ya de concepción que marcan diferencias. Más allá de eso, me parece que fue correcto. No me parece que agregue mucho ni que haya sido cuestionable en cosas profundas”, introdujo, luego de que Fernández marcara una “persecución” judicial hacia la vicepresidenta, con ella sentada a su lado durante el reencuentro que tuvieron ayer en el Congreso, como así también fuertes dardos hacia la Corte Suprema.

Sin embargo, Larroque planteó que estas coincidencias discursivas no siempre se traducen a lo material y ya ahondó en las críticas. “[Con Alberto] hay una desilusión muy grande frente a una responsabilidad muy grande que teníamos que encarar; una oportunidad histórica después de cuatro años muy duros”, sostuvo el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia.

Y en uno de los pasajes más fuertes de sus palabras contra Fernández, manifestó: “Creo que no corresponde que se victimice al Presidente. El Presidente tiene la responsabilidad. Fue elegido. Sabía a lo que se atenía y, cuando uno observa lo que ocurrió durante estos más de tres años ve que Mauricio Macri la pasó bárbaro y a Cristina le reventaron el despacho, la quisieron matar y la condenaron. Llamémoslo como se quiera, pero la situación es muy anormal”.

Bajo esa postura, aseguró que el Presidente “se victimiza”, y marcó un contraste entre la Casa Rosada y la terminal K de la coalición. “Siempre se trata de construir desde ese lugar [desde la victimización]. La Cámpora y el kirchnerismo somos los malos, y pobre el Presidente. Yo creo que no. Todos teníamos una expectativa muy grande. Se bancó la campaña y se encaró la gestión con la mayor de la buena fe. Pero llegamos a este momento donde hay un sinsabor y una sensación de desilusión”, expresó sobre un clima interno enturbiado, que no pudo mermar ni siquiera cuando las distintas facciones del Frente de Todos se reunieron en una mesa política el mes pasado.

Mientras que desde la organización kirchnerista persisten en que Fernández no debería presentarse en las elecciones, Larroque -que al igual que el gobernador Axel Kicillof, no estuvo en el Senado- aseguró que “lo que más hubiera deseado es estar militando la reelección de Alberto”, pero indicó: “Hoy es muy difícil. En el peronismo, cuando un presidente tiene chances de reelegir, no hay discusión. Ya estaríamos imprimiendo los afiches”.

Seguro de que la situación no está dada para una candidatura del mandatario, pese a que desde su círculo insisten con que tiene que participar de las PASO, Larroque minimizó su poder electoral: “Creo que la candidata tiene que ser Cristina. Creo que con Cristina se gana. Pero la pelea es mucho más profunda. Lo que sí me parece raro es esas alquimias que a veces se plantean de “vamos a ganar con un candidato que mide 5 puntos”.

Por otra parte, dijo que Máximo Kirchner “estaba en una actividad”, pero aseguró no conocer la razón por la que el diputado nacional no asistió a la apertura de sesiones. “Ayer hablé con motivo de los cortes [de luz], pero cuando lo vea en todo caso lo charlaremos. Creo que también tiene sus motivos. Él en su momento aclarará esas cuestiones, como viene haciendo; ha contado muchas cosas ocurridas. Pero no corresponde una interpretación”, se limitó a decir su compañero de espacio.

LA NACION