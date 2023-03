Alberto Fernández: “Si Messi se quiere sacar una foto con Macri, problema de Messi”

escuchar

El presidente Alberto Fernández habló esta noche de la situación de inseguridad que vive Rosario y aseguró: “Lo que dijo Aníbal, lo dijo en sentido figurado. Cuando Aníbal dicen ‘han ganado’ no significa que nos hayan vencido”.

En una entrevista con C5N, sumó: “El crimen organizado lleva décadas en Rosario. No es un dato menor que la amenaza caiga sobre un supermercado de su suegro. Uno podría hacer mil especulaciones que no quiero hacer. El hecho que ocurrió no debió haber ocurrido y el tema del narco, que no se que tanto está involucrado en este caso, existe más allá de eso y hay que atacar. Esa idea de que llenamos de gendarmes las calles y la gente está bien es una idea falsa”.

Ante la consulta de sí le molestó la foto del capitán de la Selección con el expresidente Mauricio Macri, respondió: “La verdad que yo tengo 7 millones de problemas, lo que menos me preocupa es la foto con la que saca la gente. Si yo lo tuviera a Messi lo abrazaría y le diría gracias por la alegría que nos diste y no sé si lo abrazaría Si Messi se quiere sacar una foto con Macri problema de Messi”.

También afirmó esta noche que su mensaje ante la Asamblea Legislativa buscó “romper un cerco mediático que tapa muchos logros” del Gobierno nacional, y consideró que haber ejercido la administración del país durante la pandemia fue “como andar en un pantano”.

“No pudimos imponer nuestra lógica económica. La pandemia llegó en el día 99 de nuestro gobierno. Había entonces indicadores económicos muy buenos, pero tuvimos que cambiar la lógica. La pandemia nos cortó todo, pero hicimos lo correcto”, señaló el jefe de Estado durante la entrevista con el canal oficialista.

Fernández en un acto por los 3 años de la pandemia

Fernández, previo a la entrevista, expresó hoy su “gratitud eterna” al personal de salud que combatió a la pandemia de la Covid-19, durante un acto de homenaje a los profesionales del sector al cumplirse tres años de la confirmación del primer caso de coronavirus en el país.

Lo dijo en el cierre del encuentro nacional “Un país, una respuesta”, que se realizó en el Centro Cultural Kirchner (CCK), donde se homenajeó a todos los equipos del país que trabajaron en el cuidado de la población y para morigerar el impacto de la pandemia.

“Con la pandemia nos involucramos todos, pero para con en el personal salud solo guardaré una gratitud eterna. En terapia, los médicos, enfermeros y kinesiólogos estuvieron exponiendo sus vidas. Estamos en deuda con ustedes y es lo menos que podemos hacer. Para un Presidente es difícil hablar de este tiempo que nos tocó vivir”, señaló Fernández al hablar en el espacio Ballena Azul del CCK.

En un acto que compartió con la ministra de Salud, Carla Vizzotti, el mandatario remarcó que en febrero de 2020 estuvo en Europa con varias personalidades y “una líder europea me preguntaba por el virus, porque había muy poca información”.

“Me advirtió que el virus podía tener consecuencias muy graves, daños a la economía. Esa líder era (la por entonces canciller alemana) Ángela Merkel, en una cena que tuvimos. Al llegar a Buenos Aires hablé con (el exministro de Salud) Ginés (González García) y me dijo que había que estar atentos”, recordó Fernández.

“A las dos semanas de haber venido de Europa la pandemia estaba impiadosa”, recordó.

Comentó que “en España, en Italia, no sabían como controlar los casos y se veían imágenes tremendas”.

“Hablé con (Giuseppe) Conte, el por entonces primer ministro de Italia, Con Pedro Sánchez (presidente del Gobierno español) ; y no entendían cómo calmar eso. ‘No tenemos un remedio’, me decían. Proponían aislarse para evitar tener contacto”, apuntó el jefe de Estado.

“Luego (el virus) llegó a la Argentina y pedí que armaran un equipo médico para ver de que se trataba”, contó el jefe de Estado.

En ese sentido, Fernández añadió que se hizo “con grandes médicos que lo hicieron desinteresadamente y ninguno cobró un centavo por asistirme”.

Fernández reseñó que llegó al Gobierno “sin Ministerio (de Salud), con un sistema hospitalario abandonado, en un país donde había vuelto el sarampión, y no se construían hospitales”.

“Argentina era productor y proveedor de respiradores de una empresa cordobesa que los vendía afuera”, rememoró.

El jefe de estado contó que tomó en esos días la decisión de “prohibir esa exportación para comprarlos y así se pudo dotar de 4000 camas con respiradores automáticos a los centros asistenciales del país”.

“Además, construimos más de 30 hospitales modulares, con más camas de terapia y una mejor atención para nuestra gente”, sintetizó.

Fernández se refirió también a la necesidad de producir “alimentos para que lleguen a barrios carenciados” y en ese sentido distinguió a las Fuerzas Armadas, que “trabajaron como nunca y llegaron a todos los rincones” del país.

“Cada uno hizo lo que debía hacer y más. Recorrí barrios humildes, los comedores y merenderos en sus casas precarias y vi la solidaridad del que menos tiene”, aportó el Presidente.

Noticia en desarrollo.

