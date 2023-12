escuchar

El analista político Andrés Malamud calificó como “buenos” los primeros siete días de Javier Milei al frente del gobierno nacional, pero hizo un llamado de atención sobre la situación en Chile, luego de que se volviera a rechazar una nueva Constitución, y sostuvo que podría anticipar el clima social del futuro de la Argentina. “ Hay mecha corta ”, aseguró.

Entrevistado por José Del Rio en Comunidad de Negocios por LN+, también observó cómo el fuerte temporal que azotó a distintas ciudades de Buenos Aires, podría generar cierta “unión” entre gobiernos de distintos colores políticos”. En esa línea, analizó la foto que trascendió en la tarde del domingo en la que compartieron mesa Milei, Patricia Bullrich, Luis Petri y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, tras los trabajos de asistencia iniciados en la ciudad de Bahía Blanca. “Las catástrofes unen”, señaló Malamud. “Es común que una emergencia nacional traiga para el mismo lugar al gobierno y a la oposición. La emoción y las sensaciones de la gente están unificadas detrás de las víctimas de la tragedia”, explicó.

En ese sentido, el también politólogo consideró que el Gobierno podría beneficiarse de esa amistad circunstancial para continuar con su plan de medidas económicas de ajuste al Estado: “Es buena la primera semana de Milei, en función de resultados y expectativas. No hubo un estallido social como anticipaban algunos grupos”.

No obstante, intentó dilucidar cuándo podrían empezar los problemas, luego de que el momento de mayor conflictividad, que suele ser diciembre, ya casi termina. “Ahora hay que pasar el verano. En general los problemas surgen a fin de año y ya no hay más tiempo. Los problemas pueden surgir en marzo con el inicio de las clases y los paros. Sin embargo, el Gobierno lo sabe porque tiene gente con experiencia y si no tienen experiencia, tienen instinto”.

Al respecto, Malamud trajo a consideración la situación social de rechazo al gobierno chileno de Gabriel Boric en sus intentos consecutivos de implementar una nueva Constitución, y explicó por qué debería prestarle atención la administración nacional de cara al futuro. “Ayuda anticipar lo que puede venir en la Argentina”, indicó.

“En Chile se reprobó la reforma constitucional. Hace un año era de izquierda, este año fue de derecha. Los chilenos están votando en contra de lo que le proponen. Esto va a pasar en la Argentina porque ya pasó. El Gobierno tiene mecha corta y la sociedad también tiene mecha corta. Tiene que aprovechar estos momentos de unidad, porque después vamos a ver una sociedad muy poco tranquila como ocurre en la región”, dijo y añadió: “La situación va a ser peor que ahora y lo vienen avisando... es bueno que lo avisen con realismo”.

Malamud identificó un aspecto que podría generar empatía con las clases sociales que sentirán el golpe del ajuste. Se trata de mostrar que los privilegiados de la política también “sufren” la pérdida de algunos privilegios: “La gente quiere vivir mejor. El precio para vivir mejor, dice el Gobierno, será mientras tanto vivir peor. Un sacrificio útil. Pero tiene que compensar ese sacrificio. Una manera es mostrar que los privilegiados también sufren”.

Javier Milei en Bahía Blanca junto a Bullrich, Petri y Kicillof

“Que paguen impuestos, que no tengan custodia especial, que pierdan cosas que tienen que se le niegan a los ciudadanos comunes. Algo de esa discusión se dio con la custodia presidencial sobre expresidentes. ¿Cómo en un estado libertario, donde se critica a la casta, se iba a poder pagar con los impuesto de la gente la custodia de expresidentes? Y que mientras los ciudadanos tengan que defenderse en la vía pública?”, se preguntó en tono irónico.

Por último, se basó en un artículo publicado por el economista Pablo Gerchunoff en LA NACION, para comparar el inicio del gobierno de Macri en 2015 con el de Milei en 2023. “Gerchunoff compara a Milei con Macri. En su campaña Macri dijo ‘pobreza cero’, Milei, en cambio, habló de inflación de 15.000%... Entonces, ¿quién es el más sabio? El que te pintó el peor futuro. Milei va a tener inflación mejor y va a decir ‘miren cómo mejoré en función del camino’. El que exageró con un peor futuro quizás sea quien tenga razón”, analizó.

“En 2015 no era tan perceptible la crisis y por eso no se toleró el ajuste. Hoy es más perceptible porque es mayor la crisis y por eso hay cierta tolerancia”, profundizó Malamud al respecto.