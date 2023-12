escuchar

Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad de la Nación, contó detalles del recorrido que hizo junto al presidente Javier Milei y otros funcionarios el domingo por la tarde en Bahía Blanca, tras el fuerte temporal que dejó un saldo de 13 muertos en esa ciudad bonaerense. Destacó que no hubo delitos pese a la destrucción de algunos hogares y se refirió al nuevo “protocolo antipiquetes” que debutaría el 20 de diciembre con la manifestación anunciada por diferentes movimientos piqueteros.

Entrevistada por el periodista Luis Majul en La Cornisa por LN+, Bullrich ponderó el trabajo mancomunado entre las Fuerzas Federales y las provinciales, en coordinación con el gobernador Axel Kicillof. “Creo que es nuestra obligación. Nadie dudó. Inclusive antes de conectar toda la información del gabinete, todos sabíamos que comenzábamos a trabajar para dar todo el apoyo al pueblo de Bahía”, comentó.

Bullrich, Milei y su hermana Karina y Luis Petri con autoridades locales en Bahía Blanca

“El Presidente y todos nosotros escuchamos detenidamente el informe de todo el comando. El intendente [Federico Susbielles] con prolijidad dio a conocer el trabajo de todos sin distinción de provinciales y nacionales sobre cómo se habían mancomunado”, indicó la titular de Pro. “Lo importante es decir que están el gobierno provincial y nacional, y que sepan que no hay pelea ni disputa política donde la gente necesita”, planteó.

Pese a que Bahía Blanca fue una de las ciudades más afectadas, la funcionaria sostuvo que no solo allí habría asistencia de parte del Estado. “Tenemos problemas en pueblos del interior como Rosales, Zárate, la zona de San Fernando, Tigre, Merlo, donde también va a haber ayuda de la Fuerzas Federales y de las Fuerzas Armadas, porque también la están pasando mal con evacuados e inundados”, dijo y agregó: “Creo que hay una persona muerta más en la zona del gran Buenos Aires”.

Por otro lado, contó que visitó junto a Milei el club Bahiense del Norte donde se concentraron los 13 fallecidos y recordó la reunión con familiares de las víctimas y el hermano, dueño del club, de Emanuel Ginóbili, Leandro. “Fue emocionante cuando fuimos al club donde está Leandro Ginóbili. Estaba conmocionado. Fuimos al hospital a ver a una señora que perdió familiares. Entraron solo el presidente y Leandro”, explicó.

En ese sentido, reflexionó: “No hubo un solo delito. Nadie salió a aprovecharse de la situación. Las Fuerzas contaban que patrullaban y la gente estaba en sus casas. En vez de aprovecharse la noche con las casas sin techo, la gente se cuidó a sí misma”.

Protocolo antipiquetes

En otro tramo de la entrevista se refirió al piquete programado para el próximo miércoles 20 de diciembre y organizado por diferentes movimientos piqueteros, pero liderado por el Polo Obrero de Eduardo Belliboni. “Lo que nosotros queremos plantear es que es un protocolo que ordena a las Fuerzas a trabajar en el marco de la ley. Le da una instrucción precisa de cómo hacerlo”.

“Hay millones de argentinos que han votado por volver al orden, donde los problemas se resuelvan de una manera distinta. La idea es volver a la normalidad. El que quiera protestar tiene plazas y lugares abiertos donde puede hacerlo con permisos, pero la obstrucción de la gente se termina”, enfatizó Bullrich.

Asimismo, la excandidata a presidenta, valoró que la intención de las Fuerzas de Seguridad es despejar las calles, al mismo tiempo que la del presidente es controlar la inflación: “Esto es a favor de una sociedad que pueda tener previsibilidad en su vida. Así como el Presidente quiere y está obsesionado con que no explote la inflación, nosotros queremos que no explote la sociedad”.

Del mismo modo, declaró: “La calle no se corta. Irás a la vereda, la plaza o un lugar alternativo. Sino no tenemos convivencia. No hay modelo de convivencia, donde las personas se encuentran todos los días con un obstáculo. No se puede vivir más así”.

Volvió a insistir ante la repregunta de Majul en que lo que “se plantea es ordenar la calle, la economía y la convivencia entre los argentinos”. “No es una guerra por lo que ellos piensan”, dijo en referencia a las declaraciones recientes de Belliboni, Gabriel Solano y Daniel Menéndez. “Que hagan todos los actos que quieran y digan lo que quieran, pero que no corten las calles”, advirtió.

Consultada sobre el operativo del 20 de diciembre aseguró que no podía revelar el plan pero insistió en que se trata de “un operativo importante”. “No queremos reprimir a nadie, que la gente lo sepa. Que se queden en su trabajo. Ya está dicho que si se la ve a alguien cortando calles, va a perder el plan. Si no va, no lo pierde”, remarcó.

La seguridad de Javier Milei

Por último fue consultada sobre la seguridad del presidente Javier Milei, luego de que se presentó a votar en las elecciones de Boca Juniors y fue abucheado e insultado. Explicó que los insultos no pueden considerarse como un acto delictivo y señaló que el mandatario es muy “consciente” de su seguridad.

Javier Milei se presentó a votar en las elecciones para presidente de Boca Gustavo Garello - AP

“Está bien cuidado. Tiene conciencia, cosa que es muy importante. Está acompañado por el personal que lo tiene que acompañar, como el personal médico. La secretaría General de la presidencia [a cargo de Karina Milei] cumple un rol muy importante para el cuidado del presidente con Casa Militar”, detalló la ministra que desempeña el rol en la cartera de seguridad por segunda vez.

“Todo el tiempo hay aglomeración. Este domingo había mucha gente en Bahía con su visita. Siempre hay que tener cuidado porque siempre puede haber una persona agresiva, pero él tiene mucha conciencia de su seguridad y la importancia de la seguridad”, relató la funcionaria.