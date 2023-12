escuchar

Enorme pesar causó, en ámbitos políticos y académicos, el fallecimiento de René Balestra, abogado, catedrático, exdiputado nacional y dirigente del partido socialista de extensa trayectoria. Tenía 94 años.

Nacido en Rosario el 22 de octubre de 1929, Balestra combinó su profesión de abogado con su vocación política, en la que se destacó, además y durante décadas, como un hábil comunicador de sus ideas , en libros, charlas y estudios de televisión, durante seis décadas.

Fue diputado nacional extrapartidario por la UCR de Santa Fe entre 1991 y 1995, y luego entre 1997 y 2001, en este último caso representando a la Alianza. En el primer caso, llegó al Congreso a través de un acuerdo con el dirigente radical Horacio Usandizaga, intendente de Rosario durante seis años (1983-1989), y a quien acompañó en su frustrada pelea por la gobernación santafesina.

Mucho antes, y representando al Partido Socialista Democrático (PSD), creado luego de la división del viejo Partido Socialista, Balestra había sido candidato a vicepresidente del líder socialista Américo Ghioldi, en marzo de 1973, y repitió diez años más tarde como postulante al mismo cargo, esta vez acompañando a Rafael Martínez Raymonda, en la denominada Alianza Democrática Socialista.

Claudio Escribano y René Balestra, en Rosario LA NACION

“ A mí me gusta enseñar, siempre he sido un poco un maestro Siruela. La palabra conmueve, pero solamente el ejemplo convence ”, reflexionaba en uno de sus últimos reportajes por Canal 3 de su ciudad. Su rol de catedrático lo llevó a la Universidad de Rosario, la Universidad del Litoral y la Universidad de Belgrano, de la que fue director del Doctorado en Ciencia Política.

Colaborador de distintos medios de prensa, entre ellos LA NACION, Balestra valoraba por sobre todo uno de sus libros, El Poder ObceKado, en el que resumía su visión crítica del kirchnerismo. “El cohecho es lamentable, para cometer una inmoralidad se necesitan al menos dos”, sostuvo, y criticaba “el facilismo, que un orfebre no se permite y la sociedad argentina sí se permitió. En Argentina han fallado los frenos, la sociedad ha acompañado, aplaudido, votado y continuado votando a quienes, precisamente, no tuvieron ningún freno”, criticaba, en relación al peronismo –del que siempre se mostró distante– y al gobierno de Alberto Fernández. “El peronismo es un caleidoscopio. Puede ofrecer y ofrece cualquier combinación de formas y colores. Lo que no puede ofrecer –por su etiología– es solución ni porvenir”, afirmaba en diciembre de 2014, cuando el segundo gobierno de Cristina Kirchner transitaba su etapa final.

Ricardo Gil Lavedra y René Balestra, en el Congreso

Otros libros de su autoría son Las oligarquías zurdas (1974), La idea de la República y el temor a la democracia (1983), La Constitución cuestionada (1982, en conjunto con Germán Bidart Campos, Carlos S. Fayt, Mario Justo López y Jorge Reinaldo Vanossi) y Testigo involucrado (2003). Presidió, durante años, la Fundación Héctor I. Astengo, de Rosario.

Amante, según sus propias palabras, de la fidelidad, el mar y la inteligencia, los restos de Balestra fueron velados este domingo en la sala de calle Córdoba 2936, de Rosario.

