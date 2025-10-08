Andrés Malamud analizó cómo está el Gobierno frente a las elecciones nacionales: “Metido en una trampa”

A menos de 20 días de las elecciones legislativas de octubre y en medio de la crisis de La Libertad Avanza (LLA) por la baja de la candidatura de José Luis Espert y la reimpresión de boletas, el politólogo Andrés Malamud analizó cómo llega el Gobierno a los comicios y destacó que se encuentra “metido en una trampa”. Señaló que el oficialismo cometió errores al pelearse con los gobernadores y advirtió que, si en cambio, saca más del 45%, Javier Milei se encamina a la reelección.

“Me parece fascinante la trampa en la que está metido el Gobierno. Tienen un candidato que ya no existe en una boleta que será la que se exponga al público. Y la causa de esto es haber estatizado el mercado electoral. La boleta partidaria estaba en manos del Estado: los partidos la imprimían, distribuían y fiscalizaban”, sostuvo.

Además continuó, en diálogo con TN: “El Gobierno decidió hacer la boleta única de papel. Así, se sometió a la organización mafiosa. Ahora le hacen pagar a todos los contribuyentes el cambio de boleta o el partido paga los 10 millones de dólares, o no se lo permite el juez. Los libertarios se pusieron en manos del Estado solitos”.

Malamud dijo que el Gobierno está metido en una trampa Mauro V. Rizzi

Malamud afirmó que la implementación de la boleta única de papel podría no ser un error democráticamente, pero indicó que, de esa manera, el Gobierno “se ató de manos ante el Estado” y declaró que allí se marca una “inconsistencia de los libertarios”. “Aunque esté bien, es un problemita discursivo y de legitimidad democrática. Vamos a votar a un fantasma”, agregó y explicó: “Con la boleta anterior, cada actor de mercado se hacía cargo de pagar sus costos. Ahora, se lo entregan a todos. Y si no lo hacen, es peor: si lo paga LLA, lo hace con la mina guatemalteca. Es plata que ningún partido tiene”.

De cara a las elecciones, el analista político aseguró que el Gobierno “está complicado” pero no es imposible que saque un resultado favorable y dijo que es posible “reconvertirse”, ya que Mauricio Macri lo hizo durante su presidencia. Al respecto, detalló: “Milei no necesita ganar esta elección porque es una intermedia. Lo que se define es la distribución de bancas en el Congreso”.

Malamud dijo que uno de los errores del Gobierno fue pelearse con los gobernadores Presidencia

En cuanto a los puntos a los que el Gobierno debería apuntar para recuperar intención de voto, Malamud expresó que debería arrimarse a la provincia de Buenos Aires y ganar en aquellas en las que sacó diferencias en 2023. “No es imposible. El error fue apostar por una provincia perdida. Si Milei está bien en el interior, tiene chances de andar del 35% al 45%. Si saca más de eso, camina hacia la reelección. Si saca menos de eso, tiembla en su silla”, consideró.

En tanto, recalcó que uno de los problemas frente a la próxima elección es que no se trata de una disputa entre un gobierno y una oposición, sino entre oficialismos, y argumentó: “En 19 provincias se va a elegir entre el Presidente y el gobernador, porque en 5 hizo pactos. Milei compite contra una persona que es más popular que él, es un error de cálculo”.

“En su primer año, Milei hizo acuerdos con gobernadores. Tenía a media docena que comía de su mano, pero él se peleó con gente que quería ayudarlo. Los problemas del Gobierno son errores auto infligidos. El riesgo kuka existe porque el Gobierno lo alimentó”, cerró.