Andrés Malamud analizó la interna de los legisladores de La Libertad Avanza: de “patitos en la cabeza” hasta “casta aspiracional”

Escuchar

El analista político Andrés Malamud analizó la interna de los últimos meses entre diputados y senadores de La Libertad Avanza (LLA) a raíz de la visita a condenados por la última dictadura militar y de las diferencias en torno a la candidatura del juez Ariel Lijo a la Corte Suprema. El politólogo consideró que muchos de los integrantes de ese espacio se muestran como “casta aspiracional” e ironizó con que algunos tienen “patitos en la cabeza”.

Entrevistado por Luis Novaresio en su programa de +Entrevistas de LN+, Malamud se explayó sobre el escándalo de LLA en Diputados que derivó en la ruptura del bloque y la expulsión de la diputada Lourdes Arrieta. “Lo que descubrimos con el tiempo es que muchos de los diputados que fueron a visitar a los homicidas tenían ‘patitos en la cabeza’. Fueron por ignorancia, no por maldad ”, indicó y siguió: “Algunos se arrepienten y el bloque se partió por eso”.

“No justifico, intento explicar lo que hay detrás de esto . Hay una tremenda idiotez, más que un gran autoritarismo. Esto se está llenando de amateurs. Es un Corsa a contramano, no una organización que quiera tomar el poder del Estado y meter en campos de concentración a los disidentes. Son una banda. Dentro de esa banda vemos movimientos incoherentes”, analizó Malamud.

En ese sentido, marcó la problemática de desarmar la banca oficialista en lugar de amppliarla: “Perdieron más de lo que ganaron con esa visita. Para empezar, una diputada. Cuando sos gobierno, el bloque crece porque el poder atrae. Tenés para ofrecer recursos simbólicos y la imagen del ganador. Ellos se están achicando.”

Por otro lado, Malamud se refirió también al quiebre en el Senado, con la salida de Francisco Paoltroni, tras sus reparos sobre Lijo y las recientes declaraciones de Bartolomé Abdala respecto a los asesores que trabajan para su eventual candidatura a gobernador de San Luis.

“En el corso que tienen en el Congreso veo muy poca adquisición de experiencia. Tenían siete senadores, el más articulado y presentable lo echaron y se fue. Ahora hay otro que dice que tiene empleados que le están haciendo la campaña para gobernador”, dijo cuando fue interrumpido por Novaresio que le marcó que no eran 15 sino 20 asesores. “O es mentiroso o no sabe contar; ambas son malas para un legislador de la Nación”, respondió Malamud.

Tras ello, resaltó que los legisladores de LLA “son hipercasta aspiracional” y que “si no son casta es porque todavía no llegaron”. Sin embargo, marcó una diferencia con el Presidente. “Milei no, eso la gente lo distingue. A la gente solo le importa él; todos los escándalos del mundo no le afectan, por ahora. Un día, el escándalo va a ser propio y las balas le van a empezar a entrar”, vaticinó.

LA NACION