La Corte Suprema retiene la causa contra Cristina Kirchner y se despeja el camino para que sea candidata

La Corte Suprema de Justicia tiene en sus manos desde el 31 de marzo pasado la causa en la que Cristina Kirchner está condenada a seis años de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos de por vida.

El expediente entró en tiempo de descuento para saber si se confirma o no la condena. No sólo se define si la expresidenta debe cumplir su pena de prisión, sino también si puede ser candidata o no en las elecciones de este año.

La Corte Suprema se reunió el jueves 10 de abril para analizar el caso Vialidad. Este martes los jueces se encontraron de manera virtual. Hay debate interno en el tribunal. Y el caso sigue sin resolverse.

Cristina Kirchner podría postularse como legisladora bonaerense por la tercera sección electoral, según hizo saber en reuniones con intendentes. De todas formas aún debe oficializar su candidatura. Como las PASO provinciales van camino a suspenderse, Cristina Kirchner tiene unas semanas más de tiempo para definir su postulación.

Si la expresidenta es electa legisladora bonaerense, tendrá fueros que le darán inmunidad de arresto.

El plazo de oficialización de su candidatura era el 24 de maryo. “Es imposible que la Corte falle antes del 24 de mayo”, dijo una fuente de los tribunales a LA NACION. Ahora hay mas tiempo.

Las fuentes señalaron que, aún cuando el máximo tribunal resuelva rechazar el recurso sin dar mayores explicaciones (aludiendo al articulo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, que la habilita a hacerlo), la Corte Suprema hará un profundo análisis -dicen- de las cuestiones de arbitrariedad de hecho y prueba que planteó la defensa. Y esto lleva tiempo.

Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz buscan marcar el ritmo, pero llevar la causa con los tiempos normales para un expediente de esta complejidad, sin hacer excepciones al tratarse de una expresidenta condenada.

Ricardo Lorenzetti tiene la idea de que se debe avanzar con velocidad, para desechar cualquier sospecha de que la Justicia está jugando en favor de la expresidenta.

Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti Marcelo Manera - LA NACION

Ya hay rispideces, que no son nuevas entre los tres jueces. Lorenzetti tiene la idea de que la causa se resuelva en el primer semestre del año y sus colegas no quieren dejarse marcar la cancha ni que les impongan los tiempos.

Rosatti y Rosenkrantz piensan que el asunto debe resolverse, pero que posiblemente se lleve buena parte del año. Son buenas noticias para Cristina Kirchner y es lo que pidió públicamente su abogado, Alberto Beraldi.

En el acuerdo de la semana pasada no se llegó a una solución y tampoco se decidió todavía enviar el caso al Procurador General de la Nación, Eduardo Casal. Tampoco se decidió esta semana, ingrensando ya en el feriado de Semana Santa. Tiempo la Cristina Kirchner.

El camino de la causa

El caso Vialidad se inició en 2016 y fue investigado, en primer lugar, por el juez Julian Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita.

La causa pasó luego al Tribunal Oral Federal N°2, conformado por Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso. Los fiscales ante el TOF fueron Diego Luciani y Sergio Mola. El 21 de mayo de 2019 comenzó el juicio oral, que terminó el 6 de diciembre de 2022 con la condena contra la expresidenta por administración fraudulenta.

La Sala IV, conformada por Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, confirmó la condena. Pero tanto los imputados como el fiscal general Mario Villar interpusieron recursos extraordinarios (para llegar a la Corte) que fueron denegados por la Casación. Ante esos rechazos, se presentaron directo, “en queja”, ante el máximo tribunal.

La Corte Suprema ya resolvió 24 recursos de queja de los imputados a lo largo del proceso. Actualmente, la Corte tiene pendiente resolver 17 recursos de queja más; entre ellos, los que cuestionan las condenas definitivas.

Su queja ante la Corte es el último recurso que tiene Cristina Kirchner para evitar la pena de prisión e inhabilitación.

Si la Corte rechaza el recurso, la expresidenta debe cumplir la pena, pues la sentencia quedará firme. Como tiene mas de 70 años, en caso de un rechazo de este recurso, puede pedir la prisión domiciliaria. Pero se activa la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.

La gran incógnita es cuándo la Corte va a resolver este recurso. No tiene plazos para decidir.

El primer paso que realizará la Corte es rechazar por abstracta la recusación que planteó la defensa de Cristina Kirchner contra Manuel García-Mansilla, que era juez de la Corte nombrado por decreto y renunció luego de que el Senado rechazara su pliego.

Después, los jueces de la Corte deberán darle traslado del recurso del fiscal de Casación Mario Villar al procurador general interino Eduardo Casal, jefe de los fiscales y fiscal ante la Corte.

Casal deberá determinar si sostiene el recurso del fiscal Villar, que reclamó abrir la queja y que Cristina Kirchner sea condenada a 12 años por asociación ilícita (hoy su sentencia es solo por fraude).

Casal lo sostendrá y una vez que conteste la vista, con su dictamen, la Corte estará en condiciones de resolver.

Pero la Corte todavía no dio el primer paso para iniciar este proceso. Puede resolver el caso de fondo en cuestión de semanas, apenas reciba ese dictamen, o puede tomarse meses e incluso años. El tiempo es una dimensión clave de la gestión judicial.

Una sentencia contra Cristina Kirchner que confirme su condena y su inhabilitación para ocupar cargos públicos antes de la oficialización la dejará fuera de la carrera electoral.

Si la Corte falla luego de esa fecha, se dará la discusión jurídica de si la inhabilitación le impide candidatearse, a pesar de que su candidatura ya fue oficializada porque no tenía objeciones al vencimiento del plazo.

Y otra paradoja: puede que se decida permitirle competir como candidata, pero si le confirman la condena, de todos modos podría tener que cumplir su pena, en su casa o en la cárcel.

Según la Constitución provincial, los legisladores bonaerenses tiene fueros (“completa inmunidad”) desde el día de su elección y hasta el día en que cese su mandato.

Si Cristina Kirchner fuera electa y su condena quedara confirmada, sus colegas de la Legislatura podrían decidir en todo caso quitarle sus fueros para que cumpla la sentencia. Sería otra prueba de fuego para la interna del peronismo.

Hernán Cappiello Por