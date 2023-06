Andrés Malamud explicó por qué cree que Schiaretti no se unirá a Juntos por el Cambio y dijo cuál sería la nueva estrategia de Horacio Rodríguez Larreta

escuchar

El analista político Andrés Malamud explicó por qué cree que no se terminará de concretar la incorporación del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, a Juntos por el Cambio pese a la reunión pautada para este lunes entre los presidentes de los partidos de la principal coalición opositora: “Esta ampliación no va a ocurrir”. En ese sentido, definió que se trata de una maniobra del cordobés para “empiojar” la elección en esa provincia, y que el aval del precandidato a presidente Horacio Rodríguez Larreta forma parte de la nueva estrategia del jefe de gobierno de cara a las elecciones.

Consultado en la pantalla de LN+ sobre la posibilidad real de que se incorpore Schiaretti a Juntos por el Cambio, Malamud consideró que “se puede hacer o no”. “Dentro de 20 días tienen que presentar las candidaturas. Las alianzas se presentan entre partidos políticos. Los cuatro partidos que constituyen Juntos por el Cambio decidieron tomar decisiones por consensos ¿Los cuatro están de acuerdo con la inclusión de un nuevo partido? Si están de acuerdo está adentro, si uno dice que no, no ”.

Tras ello, se refirió a la negativa por parte de Patricia Bullrich al no permitir la incorporación de esa ala peronista a la coalición, y sostuvo que el actual presidente de Pro, Federico Angelini, responde a la precandidata a presidenta y por lo tanto no habría consenso. “¿Quiénes son los presidentes de los cuatro partidos? ¿Quién es el presidente de Pro? ¿Responde a Bullrich o Larreta? Por lo tanto esta ampliación no va a ocurrir”, sentenció el politólogo.

Asimismo, ponderó que las circunstancias del debate no son azarosas y que lo que genera es que se “están ‘empiojando las elecciones de Córdoba”. “Es una estrategia de Schiaretti brillante. Es una estrategia que beneficia a ciertos candidatos de Córdoba y perjudica a otros y le hace un gran favor a Milei”, opinó.

Larreta, Schiaretti y Bullrich

En ese sentido sugirió que además podría haber una estrecha relación con Larreta que le permita integrar la fórmula junto a él de cara a las presidenciales. “ Podría ocurrir que entre Schiaretti como vice de Larreta ”.

En ese contexto, Malamud consideró que el aval de Larreta hacia la incorporación se entiende en el marco de una nueva y tardía estrategia electoral. “Larreta se dio cuenta tarde que son dos estrategias diferentes para las PASO y las generales en las que no se compite de la misma manera. Esta es más apropiada, pero llega tarde”.

Más tarde, habló acerca de cómo los oficialismo de casi todos los países latinoamericanos perdieron las elecciones y explicó que las chances que tiene el Gobierno de ganar son producto de la interna y el desorden de Juntos por el Cambio. “En los últimos cinco años todos los oficialismos perdieron las elecciones salvo en Paraguay. Y en la Argentina el oficialismo tiene 100% de inflación. Que sigamos pensando que puede ganar es todo mérito de la oposición. Con una oposición ordenada, el oficialismo no tiene chances”.

“Hasta hace dos semanas coincidía en la mirada de que si Juntos por el Cambio cae en la interna de Pro hasta podía quedar tercero, pero desde hace dos semanas tuvimos novedades: el Frente de Todos podría ir con varios candidatos. Si esto es así, mejoran las chances de JxC. Porque si el Gobierno hace lo que tiene que hacer un gobierno con 100% de inflación, que es perder las elecciones, entonces Juntos por el Cambio mejora su perspectiva”, analizó.

“Les conviene ganar en la general y les conviene llegar con un candidato superador, sino tenés que construir un candidato, que es lo que hizo en 2015. En ese entonces había reglas y un afecto en la comunidad de Cambiemos, pero eso es lo que falta ahora. Hay que hacer tolerable la derrota para el que va a perder”, detalló.

Por último, estimó que pese a la grieta ideológica, también puede haber otro tipo de diferencias. “Lo que pasa en JxC es lo mismo que la grieta. Algunos dicen que la grieta separa programas ideológicos, pero también es verdad que en los partidos y coaliciones se pueden encontrar puntos de solapamiento. El hecho de que uno no soporte al otro. No hay diferencia de programa sino de actitud, de si vamos por imposición o por consenso, pero en el fondo hay que hacer las dos cosas. Hay un solo espacio para ser presidente y dos personas para ese lugar. Mientras tanto se detona la coalición”, sentenció.

LA NACION