Andrés Vázquez, titular de la ARCA, reemplaza a la cúpula de la Aduana en el aeropuerto internacional de Ezeiza

Tres semanas después de asumir el control de la ex AFIP, el titular de la ARCA, Andrés Vázquez, refuerza su poder en un espacio clave del organismo recaudador: la Aduana del Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Fuentes oficiales y voces extraoficiales vinculadas al organismo informaron que ya está firmada la disposición, que no necesita ser publicada en el Boletín Oficial. El abogado Gustavo Mariezcurrena, de extenso paso por la entidad y muy cercano a Vázquez (que a su vez responde al asesor presidencial Santiago Caputo en la cima de la estructura del poder libertario), será el nuevo jefe del Departamento Operacional Aduanero, máxima autoridad del área.

Andrés Vázquez, titular de la ARCA

La decisión de Vázquez, que también incluirá otras designaciones y ascensos de funcionarios aduaneros, es un avance más de los cambios en el área, iniciados con la renuncia de Juan Pazo, cercano desde hace años al ministro de Economía, Luis Caputo, quien lo despidió con elogios en el comunicado que oficializó su renuncia.

Según la disposición interna, a la que accedió LA NACION, el equipo de Mariezcurrena -a quien en la Aduana apodan “Facha”- estará conformado por Matías Currao, como nuevo jefe de Control y Fiscalización Operativa; Martín Arias, a cargo de Control de Equipaje, y Alejandra Natalia Rodríguez, como nueva jefa de Control de Pista. En el texto, se establece que esos cargos y funciones “poseen una particular relevancia institucional en el caso de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero en razón de la función estratégica del servicio”.

Hombre de larga trayectoria en la exAFIP, Mariezcurrena comparte con Vázquez su fanatismo por el club Huracán, de Parque Patricios, y los “picados” con amigos de la entidad. Reemplazará en el cargo a otro histórico, el sindicalista Salvador Roselli, apodado “Tano”, que parecía “intocable” dentro del aeropuerto más grande del país, pero que será degradado a subdirector.

“No hay nada raro, se reemplaza a un hombre de la casa por otro, de mayor confianza del jefe”, comentó una fuente con larga trayectoria en la entidad recaudatoria. Desde la Casa Rosada agregaron que “los cambios dispuestos responden al inicio de una nueva etapa de conducción en la ARCA. En ese marco, resulta natural y esperable que el nuevo titular, Andrés Vázquez, designe personas de su confianza en posiciones estratégicas y de especial relevancia operativa, como lo es Aduana o el Aeropuerto Internacional de Ezeiza”.

En sus largos años en la familia de la Aduana, Mariezcurrena tiene una mancha: en 2016, fue separado de manera preventiva por el entonces titular de la AFIP, Alberto Abad, junto a otros tres funcionarios, por sospechas de corrupción. La denuncia surgió del Ministerio de Seguridad, por entonces comandado por la ministra Patricia Bullrich, hoy jefa del bloque libertario en el Senado, que había desplazado días antes de la Aduana a Juan José Gómez Centurión.

Quienes defienden a Mariezcurrena le adjudican aquel desplazamiento a “motivos políticos”.

Cargo de corta duración

Fuentes del sector coinciden en que el trabajo que espera a Mariezcurrena es “desgastante” y dicen que los jefes duran, en ese cargo, un promedio de un año y medio. La confluencia y convivencia con otros organismos, como la Dirección de Migraciones, la PSA y los servicios de inteligencia, convierte al aeropuerto Pistarini en un “hormiguero” con múltiples intereses.

En la estructura jerárquica de ARCA, Vázquez sostiene como director general de Aduanas a José Velis, cuyo hijo Nicolás Velis es otro de los desplazados y degradados. Mariano Mengochea, designado como director general de la DGI el 18 de diciembre pasado en reemplazo de Vázquez (que tenía como asesor a Mariezcurrena) es parte del grupo de mayor confianza del hoy jefe del ente recaudador.

En diciembre de 2024, dos meses después de la designación de Vázquez al frente de la DGI, LA NACION publicó una investigación en la que documentó que el hoy titular de ARCA compró a través de sociedades del exterior tres inmuebles en Estados Unidos por más de 2 millones de dólares que nunca consignó en sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción (OA). Tras ello, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) abrió una averiguación.