Milei habla este martes en el congreso del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas

El presidente Javier Milei expondrá a las 18.30 de este martes en el 43° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), que se llevaba a cabo bajo el lema “Nuevo Contexto Global: El Desafío de la Consolidación” en el Centro de Convenciones de Buenos Aires.

Milei hablará después del fallo favorable que obtuvo la Argentina en el juicio por la estatización de YPF, dado que la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York rechazó este martes la apelación del fondo Burford, que solicitaba revisar esa decisión.

Una vez conocido el fallo, el director de la compañía petrolera, Horacio Marín, sostuvo que la decisión confirma lo ya decidido y evita al país el pago de US$16.000 millones más intereses.

También hablará en medio de la polémica por el veto a la candidatura a jueza de María Verónica Michelli por ser la cuñada de Hugo Alconada Mon, periodista de LA NACION que investigó el caso $LIBRA, y generó una polémica que amenaza con romper la relación con la jefa del bloque de senadores, Patricia Bullrich.

La decisión de Bullrich, que anunció que se negaba a cumplir con la orden de la Casa Rosada de rechazar la nominación de Michelli, generó una nueva interna en la bancada de La Libertad Avanza del Senado.

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