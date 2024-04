Milei ungió a Menem para resolver las internas oficialistas, pero el Presidente tiene la llave para evitar una nueva fuga

Escuchar

Javier Milei se despegó de las internas que la semana pasada expuso su tropa en la Cámara de Diputados. Desde el exterior, el Presidente admitió no conocer los cambios que desataron el enfrentamiento, cruzó llamadas telefónicas con algunos de sus protagonistas y mandó dos mensajes: ungió a Martín Menem como el responsable de desactivar el conflicto y pidió sostener la unidad del bloque. La estrategia del titular de la Cámara de insistir con la ilegalidad de la reunión de Juicio Político, no obstante, dinamita los acuerdos políticos con sus pares y amenaza con sumar nuevas fugas en el espacio.

Después de la escisión de Oscar Zago, quien arrastró tras de sí a dos legisladores de su partido, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), la bancada libertaria podría sufrir un nuevo desgranamiento. De concretarse este escenario, La Libertad Avanza (LLA) pasará a contar con 37 miembros, al igual que Pro, y compartirá con el macrismo su lugar de segunda minoría en la Cámara baja, después del kirchnerismo, con 99 integrantes.

Esta posibilidad está atada a la forma en que Menem maneje su intención de correr a Marcela Pagano de la presidencia de la comisión de Juicio Político. Tanto la diputada libertaria como los 18 legisladores presentes en la reunión constitutiva reconocieron la validez del nombramiento de autoridades. Por lo tanto, solo un acuerdo político entre los dirigentes oficialistas podría dar por zanjada la discusión.

No obstante, Menem no tiene intenciones de dar marcha atrás. Empecinado en sostener que la reunión de comisión no tuvo valor legal, argumenta que la presidencia del cuerpo mandó un mail que indicaba su suspensión treinta segundos antes del inicio. De hecho, en el sitio oficial de la Cámara baja ya figura una nueva convocatoria para constituir las autoridades de Juicio Político para el próximo jueves a las 11. Será una nueva batalla dentro del oficialismo, en la antesala al inicio de la discusión de la “ley Bases”.

La oposición ya marcó la cancha. “No le compete a la presidencia convocar a una reunión de comisión de Juicio Político porque las autoridades ya se constituyeron. Le corresponde a Pagano, como presidenta”, señaló un legislador radical.

El riojano le trasmitió su decisión a Pagano personalmente. Fue el viernes pasado en su despacho del primer piso del Palacio Legislativo, un día después de que Zago comunicara su salida del bloque junto a María Cecilia Ibáñez y Eduardo Falcone. En esa tensa reunión, Menem indicó a su colega que trabajaría junto a la oposición para dejar sin validez el acta constitutiva que la nombró en la presidencia. Según pudo saber LA NACION, el presidente de la Cámara no trató de persuadirla de que de un paso al costado ni tampoco puso sobre la mesa la posibilidad de un trato. Las negociaciones políticas en el oficialismo parecieran obstruidas entre propios y ajenos.

Pagano, en tanto, se mueve con pies de plomo. Cerca de ella sentencian que no avala la estrategia de Menem y que “defenderá la institucionalidad”. Si bien no decidió su continuidad dentro del bloque, mira con desconcierto los movimientos de sus pares y reconoce la “desprolijidad” por parte del partido gobernante. No quiere quedar involucrada en un proceso ilegal ni tampoco avalará otro desaire público. Por eso, repite que su “único jefe político” es Milei y, con ello, minimiza el poder del titular del cuerpo, respaldado y motorizado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Quienes conocen el vínculo de la diputada bonaerense con el primer mandatario aseguran que cualquier definición que adopte será después de un encuentro personal con Milei. Según pudo saber este medio, se iba a dar con su llegada al país, pero fue postergado por la crisis diplomática desatada en Israel que motorizó el llamado a un comité de crisis.

El oficialismo en Diputados atraviesa su peor crisis en medio de una catarata de desafíos parlamentarios entre los que se encuentra la aprobación de la nueva “ley Bases” y el paquete fiscal. La falta de cohesión quedó expuesta el miércoles pasado durante la constitución de Juicio Político, cuando Zago desautorizó a Menem y avanzó en la designación de Pagano como la presidenta de la comisión. Tras la eyección de Zago como jefe de bloque, el control de daños para evitar una ruptura de la bancada fue prácticamente nulo: los llamados y encuentros para limar las asperezas fueron escuetos y envueltos en una atmósfera espesa. La intención de Karina Milei de avanzar en la consolidación de LLA como partido es otro factor de tirantez con los espacios más chicos. De hecho, en la nota en la que Zago comunicó su salida apuntó a esta debilidad y propuso un interbloque con todos estos sellos partidarios. Un portazo con advertencia.

