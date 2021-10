Aníbal Fernández: “El Gobierno está esperando que se cumplan las medidas en los estadios”

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, señaló que el Gobierno no tiene una “vocación sancionatoria” respecto de los incumplimientos de las medidas sanitarios en los estadios de fútbol ante el retorno de la presencialidad. “No estoy para echar culpas a nadie”, manifestó.

El titular de la cartera de Seguridad mantuvo una reunión virtual con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, el presidente de Vélez Sarsfield, Sergio Rapisarda. Lo hizo acompañado por sus pares Carla Vizzotti (Salud) y Matías Lammens (Turismo) tras la controversia desatada en los últimos partidos de fútbol en los que se detectó mayor público al permitido, según las restricciones sanitarias.

“El Gobierno está esperando que se cumplan las medidas”, manifestó este lunes a Canal 9 y agregó: “Estamos buscando medidas alternativas, posibles y realizables. No estoy para echar culpas de nadie”, indicó.

En esa línea, profundizó: “Nos llamó mucho más la atención hacer una reflexión para encontrarle el formato para salir de esta situación, más que una vocación sancionatoria, por llamarlo de alguna manera, en la que no ganamos nada. No nos interesa retroceder, nos interesa crecer”, apuntó.

Fernández, quien fue presidente del club Quilmes, se consideró un defensor del regreso del público a los estadios. Sin embargo, pidió hacer un esfuerzo entre todos los sectores. Consideró muy importante “respetar el 50% del aforo”, garantizar la prohibición de venta de comida en los estadios, y ordenar los ingresos y las salidas.

Entre las alternativas, Fernández dijo que hay en marcha un proceso de evaluación. “Hay estadios que dicen que tienen una capacidad, pero en los papeles dicen que tienen otra”, expresó. Y agregó: “Los controles en los ingresos se pueden hacer. Hay que hacer un esfuerzo nada más. No buscamos otra cosa”.

Río Negro

Aníbal Fernández tomó distancia respecto de los hechos de violencia en la provincia de Río Negro, atribuidos a la comunidad mapuche. En particular se refirió a la situación en Cuesta del Ternero, un paraje ubicado en Bariloche, donde se produjeron algunos ataques.

“Si bien no estoy de acuerdo en tomar acciones directas, que es lo que está sucediendo en La Cuesta del Ternero. Lo que no estoy de acuerdo tampoco es en que no se pueda comer, o no se pueda abrigarse por esa situación”, afirmó Fernández.

El ministro de Seguridad hizo referencia a algunos de los reclamos de la dirigencia mapuche. En concreto, en La Cuesta del Ternero hubo un allanamiento días atrás. La comunidad mantiene un enfrentamiento con la Justicia y asegura que la fiscalía, que ordenó el procedimiento, no permite el ingreso de alimentos ni de ropa de abrigo. También habían denunciado excesos policiales, según publicó el diario Río Negro.

“Me parece que hay que intentar encontrar una mesa que, de hecho está previsto”, respondió Fernández este lunes. El funcionario contó que habló con la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, para analizar la situación. También dijo que recibió a la ADPH por el mismo asunto.

“Hay que conformar una mesa donde se puedan encontrar autoridades y los jóvenes que participan de la comunidad mapuche. Hablar. Siempre la forma de salir de estas cosas es hablando, y encontrar una salida que satisfaga medianamente a todos, y no tener que tomar medidas de otras características que nosotros no pensamos tomar, de ninguna manera”, remarcó Fernández.