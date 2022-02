Aníbal Fernández negó haber beneficiado con fondos a Santa Cruz y a Lázaro Báez por pedido de Cristina Kirchner

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, declaró como testigo en el juicio oral contra Cristina Kirchner, Lázaro Báez y exfuncionarios kirchneristas, y negó haber recibido órdenes o pedidos de parte de la expresidenta para favorecer a la provincia de Santa Cruz o al empresario kirchnerista en el reparto de fondos para las obras viales mientras él era jefe de gabinete. Durante alrededor de una hora, Fernández respondió preguntas del abogado de la vicepresidenta, Carlos Beraldi, del fiscal Diego Luciani, y de los abogados de Báez y de Nelson Periotti, exfuncionario de la Dirección de Vialidad Nacional.

En el mismo sentido que lo hizo ayer con Jorge Capitanich, el abogado de la vicepresidenta formuló preguntas relacionadas con el rol de Aníbal Fernández como ministro coordinador y en torno a las partidas presupuestarias para las provincias firmadas durante su desempeño en ese cargo. El exjefe de gabinete negó haber favorecido discrecionalmente a la provincia de Santa Cruz y a Báez. En la causa se investiga el presunto direccionamiento de 52 contratos de obras públicas viales a las empresas de Báez en Santa Cruz .

“Usted, como jefe de gabinete, intervino en el envío al Congreso de distintas leyes de presupuesto, ¿Recuerda si en esos presupuestos se le asignaron a la provincia de Santa Cruz de manera desproporcionada fondos públicos para el desarrollo? preguntó Beraldi. “No, no se hizo nunca con ninguna provincia”, respondió Fernández, pese a que durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner Santa Cruz lideró el ranking de provincias más beneficiadas con fondos para rutas y obras y, también, con las partidas discrecionales que repartía la Casa Rosada. Aníbal Fernández también afirmó, en respuesta a una pregunta Beraldi, que nunca se buscó beneficiar a ningún empresario en particular.

Cristina Kirchner y Aníbal Fernández Archivo

Luego se le preguntó si recibió alguna instrucción de la entonces presidenta para que se incluyeran obras o partidas para la provincia de santa Cruz, a lo que Fernández respondió: “Nunca”.

“No hay ninguna norma que diga cómo se tienen que asignar los fondos a las provincias. Se utiliza el criterio de la ecuanimidad que debe tener cualquier presidente honesto. En el caso de los presidentes con los que me tocó trabajar a mí, como Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y Alberto Fernández, no he visto nunca esa deshonestidad”, remarcó. Y buscó desligar su responsabilidad de los hechos bajo investigación .

Jorge Capitanich Twitter

Cuando el abogado de Báez, Juan Villanueva, comenzó su parte del interrogatorio, le preguntó si en alguna oportunidad Báez le pidió hacer o dejar de hacer algo para beneficiarlo. “A Lázaro Báez lo vi una sola vez, en un acto, hace muchos años. Lo saludé esa vez, y lo saludé después en los pasillos del penal de Ezeiza ”, contestó el ministro de Seguridad.

Aníbal Fernández, Jorge Capitanich, Juan Manuel Abal Medina, Sergio Massa y el presidente Alberto Fernández fueron citados a declarar como testigos por pedido de la vicepresidenta por haberse desempeñado como jefes de gabinete entre 2003 y 2015, el período abarcado por esta investigación judicial. El Presidente prestará declaración testimonial el próximo martes, en los tribunales federales de Comodoro Py.