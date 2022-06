Aníbal Fernández reaccionó a la salida de Matías Kulfas y criticó su carta: “No me satisface”

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, respaldó la decisión de echar a Matías Kulfas, después de que el entonces ministro de Desarrollo Productivo sembrara dudas sobre los funcionarios kirchneristas que participaron de la licitación del gasoducto Néstor Kirchner.

El exjefe de Gabinete, que tomó un rol preponderante como defensor de la Casa Rosada en la interna con la terminal K de la coalición, expresó que el comunicado en off que salió desde Desarrollo Productivo no tuvo “ningún sentido” y también criticó la carta que presentó el entonces ministro antes de irse del Gobierno. “No me satisface”, aseveró Fernández.

“No vi la carta de Kulfas, vi el comunicado anterior. De la carta conozco lo que me contaron, no me satisface”, aseguró en Radio Con Vos Fernández, que consideró que el mensaje en off que emitió el exministro no tuvo “ninguna ventaja” y quien dijo no entender por qué se tomó la decisión de publicarlo.

“Si en algún momento fui convocado por el Presidente porque soy de su círculo íntimo, pasan este tipo de cosas, y por cualquier otra razón el Presidente necesita prescindir circunstancialmente de vos, me parece que hay un respeto previo a varios estamentos: la patria, el movimiento y por último a los hombres. Acá estas cosas no suceden y no es saludable, hay que seguir avanzando, no nos podemos detener en esto”, dijo el ministro de Seguridad.

Tras asumirse “frentista”, Fernández dijo no ser amigo de Kulfas, pero contó que forjaron una “buena relación” por ambos compartir la gestión. “El Presidente toma una decisión de estas características porque no puede dejar que se le escape de la mano una discusión que tiene que ver con consolidar muchas más políticas frentistas, eso conspiraba con ello”, planteó Fernández y habló de cuestiones “que tienen que ver con el ego” y no con un aporte para el país.

El ministro de Desarrollo Productivo que se fue y será reemplazado por Daniel Scioli era uno de los “albertistas” más apuntados por el kirchnerismo, en medio de una interna que buscó apaciguarse la semana pasada por los 100 años de YPF, cuando Cristina Kirchner y Alberto Fernández se reunieron luego de tres meses sin hablarse.

Noticia en desarrollo